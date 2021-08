Potsdam

Die Polizei Brandenburg hat die Kooperation mit dem Sicherheitsunternehmen „German Security“ aus Falkensee (Havelland) beendet. Grund für das Ende der Zusammenarbeit sei die mangelnde Distanzierung der Firma von rechtsextremistischen Tendenzen, bestätigte Torsten Herbst, Sprecher der Polizei Brandenburg, gegenüber der MAZ. Zuerst hatte der Tagesspiegel über das Ende der Kooperation berichtet.

Mangelnde Distanzierung von rechtsextremistischen Tendenzen

Das Unternehmen habe sich nicht mehr an das in der „Kooperationsvereinbarung festgelegte Kriterium der Ablehnung jeglicher Form des politischen Extremismus und Distanzierung jeglicher Art der Diskriminierung“ gehalten, teilte Polizei-Sprecher Herbst mit. Anfang August habe man dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) über das Ende der Kooperation informiert. Die Vereinbarung hatte die Brandenburger Polizei 2018 mit dem BDSW geschlossen.

Nach Vorwürfen, die Firma habe Kontakte ins rechtsextreme Milieu, hatte die Polizei Brandenburg bereits im Juni die Zusammenarbeit vorübergehend auf Eis gelegt. Man werde die Vorwürfe prüfen, hieß es damals. Die jetzige Aufkündigung der Zusammenarbeit ist das Ergebnis dieser Untersuchung.

Immer wieder war die Firma „German Security“ in der Vergangenheit wegen der Nähe zu Rechtsextremisten und dem rechtsextremen Milieu aufgefallen. So soll ein früherer Mitarbeiter des Unternehmens der NPD nahegestanden haben. Im Internet kursiert ein Foto des Mannes, das ihn auf einer Demonstration neben bekannten Köpfen der rechtsextremen Szene zeigt.

Auf der Facebook-Seite von „German Security“ erinnerte im Mai ein Eintrag an den Mitarbeiter. Eine Traueranzeige für „unseren Mitarbeiter, Freund und Kameraden.“ Neben dem Text ist die Lebensrune abgebildet, die im Dritten Reich genutzt wurde und noch heute als Erkennungszeichen in der rechten Szene gilt. Mittlerweile ist der Post gelöscht.

Die Firma „German Security“ ist in der Region um Falkensee bekannt für ihre Spendenaktionen, immer wieder übergibt Firmen-Chef Christian Hecht Gelder an Vereine oder gemeinnützige Organisationen. Doch wer genau hinschaut, der findet auch hier Verbindungen in die rechte Szene.

Im März 2020 spendete „German Security“ an einen Verein aus Wismar: Tätowierte gegen Krebs. Dessen Vorsitzender Sebastian K. hat eine lange rechtsextreme Karriere hinter sich. Das zeigen Recherchen des Nordkuriers. So soll K. Mitglied der Nazi-Kameradschaft „Werwölfe Wismar” gewesen sein. Aktuell soll er laut dem Nordkurier zu den Hells Angels in Rostock gehören.

„German Security“ bestreitet jegliche Verbindungen ins rechtsextreme Milieu. „Wir distanzieren uns von jeder Art von Extremismus. Dafür ist in unserem Unternehmen kein Platz. Das ist nicht zielführend und funktioniert in dem Bereich, in dem wir arbeiten, auch gar nicht“, hatte Firmen-Chef Christian Hecht im Juni gegenüber der MAZ versichert.

Nach Angaben des BDSW werden die Vorwürfe gegen „German Security“ zurzeit geprüft. Es werde geklärt ob, möglicherweise ein Verfahren zum Ausschluss des Unternehmens eingeleitet werde, sagte eine Sprecherin gegenüber der MAZ.

Von Gesa Steeger