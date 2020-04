Landesweit mussten die Beamten zu 137 Einsätzen am Gründonnerstag ausrücken, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Karfreitag auf Anfrage sagte. Das liege weit unter dem Durchschnitt seit Inkrafttreten der Maßnahmen.

Berliner Polizisten machen am Gleisdreieck-Park in Berlin Lautsprecherdurchsagen und fordern alle auf, die auf der Wiese sitzen oder liegen, sich zu entfernen. In Brandenburg musste die Polizei am Gründonnerstag 137 Mal ausrücken. Quelle: imago images/Klaus Martin Höfer