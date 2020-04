Potsdam

Die Brandenburger haben aus Sicht der Polizei während der Osterfeiertage meist völlig entspannt auf Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regelungen zur Verringerung der Ansteckungsgefahr reagiert. „Sie haben Verständnis für die Beschränkungen und auch dafür, dass die Einhaltung jemand kontrollieren muss“, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, am Ostermontag.

Die Brandenburger Polizei war seit Karfreitag an jedem Tag von 150 Bereitschaftspolizisten unterstützt worden. „Wir mussten für alle Fälle gewappnet sein“, sagte Herbst. Man habe nicht damit gerechnet, dass die Festtage aufgrund der Beschränkungen so ruhig verlaufen würden.

Täglich 1000 Einsätze

Am Ostersonntag wurden die Beamten den Angaben nach zu etwa 196 Einsätzen in Zusammenhang mit Corona-Regeln gerufen - weniger als an den Tagen zuvor. Strafanzeigen habe es an dem Tag nicht gegeben, jedoch seien 46 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 337 Platzverweise ausgesprochen worden. Allein 150 gingen an Sonnenbadende am Summter See ( Oberhavel), die die Abstandsregelungen von 1,5 Meter nicht eingehalten hatten. Insgesamt waren die Polizisten täglich landesweit zu etwa 1000 Einsätzen unterwegs.

