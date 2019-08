Potsdam

Nach einer großangelegten Razzia in Berlin-Wedding und an mehreren Orten in Brandenburg( Groß Glienicke, Teltow und Schönefeld) hat die Polizei zwei 26 und 38 Jahre alte Männer festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat für die beiden Deutschen Haftbefehl beantragt – darüber sollte am Donnerstagabend entschieden werden. Auch gegen zwei weitere Beschuldigte werde ermittelt, teilte die Polizei mit.

Der Vorwurf lautet auf Verstoß gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Beamten stellten bei ihrer Durchsuchung umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter mehrere Pistolen, zwei Stockdegen, ein Repetiergerwehr, eine Blendgranate und größere Mengen Munition.

Von MAZonline