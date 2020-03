Polizei löst illegale Partys auf – und wird bespuckt

Potsdam

Polizei und Ordnungsämter haben am Wochenende – insbesondere am sonnigen Samstrag und Freitag – vielfach in Brandenburg durchgreifen müssen, um die behördlichen Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus durchzusetzen.

Tröpfcheninfektion ist Körperverletzung

Aus Frankfurt (Oder) meldete die Polizei eine Auseinandersetzung mit vier Männern, die eine so genannte Corona-Party im Friedrich-Loeffler-Park feierten. Dabei widersetzte sich einer der Feiernden und spuckte Polizeibeamte an. Die Polizisten nahmen den Angreifer mit ins Gewahrsam. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt – das Coronavirus verbreitet sich mittels Tröpfcheninfektion. Die anderen drei Teilnehmer kassierten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Tropical-Islands-Mitarbeiter attackiert

Ein Mitarbeiter des derzeit für den Publikumsverkehr geschlossenen Freizeit- und Badeparks „Tropical Islands“ in Krausnick ( Dahme-Spreewald) erwischte eine Gruppe von vier Personen auf dem Gelände. Als der 59-jährige Angestellte das Autokennzeichen fotografierte, schlug ihm einer der Anwesenden das Handy aus der Hand und nahm es mit. Die Suche verlief erfolglos.

Gegen eine Gruppe von Feiernden, die sich im Schlosspark von Finsterwalde (Elbe-Elster) versammelt hatten, sprach die Polizei Platzverweise aus, denn derartige Versammlungen sind aus seuchenpolitischen Gründen verboten. Die Beamten wurden mit „Sieg-Heil-Rufen“ empfangen.

Spontan-Party in Werder – mit Nazi-Salut

Auf dem Gelände des leerstehenden Ausflugslokals „Friedrichshöhe“ in Werder/ Havel fand ebenfalls eine nicht erlaubte Spontanfeier mit sieben Teilnehmern statt – erlaubt sind lediglich Treffen mit zwei Personen, wenn diese nicht in einem Haushalt leben. Eine Zeugin, die die Polizei auf das Treiben aufmerksam gemacht hatte, wurde mit dem Hitlergruß beleidigt. Die 15 bis 22-Jährigen erhielten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung. Die Jugendlichen wurden von den Beamten bei den Eltern abgegeben.

„Assis“ und „Stasideppen“

In Protzen ( Ostprignitz-Ruppin) meldeten Anwohner eine illegale Grillparty. Als die Beamten auftauchten bezeichnete ein 34 Jahre alter Teilnehmer des Grillfests die anzeigenden Bürger als „Assis“. Die Party wurde aufgelöst.

Ein 37 Jahre alter Berliner legte sich in Kleinzerlang ( Ostprignitz-Ruppin) mit Ordnungsamtsmitarbeitern der Stadt Rheinsberg an, die ihn und seine vierköpfige Familie auf einem Wochenendgrundstück überprüfen wollten. Als „Stasideppen“ titulierte der Berliner die Amtsleute. Die riefen die Polizei und zeigten die Beleidigung an. Vergangene Woche hatte der Landkreis besonders strenge Aufenthaltsbeschränkungen erlassen, insbesondere mit Hinblick auf Berliner. Schließlich forderten die Amtsmitarbeiter den Mann und seine Familie auf, zurück nach Berlin zu fahren.

Von Ulrich Wangemann