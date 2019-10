Berlin

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagmorgen die von Klimaaktivisten besetzte Jannowitzbrücke geräumt. „Wir sind dabei, Personen von der Fahrbahn zu tragen“, sagte ein Polizeisprecher gegen 08.30 Uhr. Die Aktivisten seien friedlich und leisteten keinen Widerstand. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) lief der Verkehr kurz darauf wieder in beide Richtungen.

In den Berliner Stadtteilen Mitte und Kreuzberg kann es am Donnerstag wegen Straßenblockaden von Extinction Rebellion jedoch weiterhin zu langen Wartezeiten für Autofahrer kommen. Etwa 200 Menschen blockierten weiterhin die Marschallbrücke in der Nähe des Bundeskanzleramtes. Die Aktivisten kündigten am Morgen an, außerdem die Liebknechtbrücke beim Berliner Dom besetzen zu wollen.

VIZ empfielt Nutzung von Bus und Bahn

Wer am Donnerstag im Zentrum Berlins unterwegs ist, soll nach Empfehlung der VIZ möglichst das Auto stehen lassen. Die Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg wurde demnach in der Nacht wieder freigegeben.

Extinction Rebellion hat für die ganze Woche Aktionen in der Hauptstadt angekündigt. Die Umweltschutzbewegung will in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Extinction Rebellion (XR) heißt übersetzt etwa: Aufstand gegen das Aussterben.

Von RND/dpa