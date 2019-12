Potsdam

Die Brandenburger Polizei hat in diesem Jahr mehr Bedrohungen gegen Politiker verzeichnet. Sie listete für das Jahr 2019, in das die Kommunal-, Europa- und Landtagswahl fiel, bisher acht Fälle auf. Die Zahl schwankt: Für das Jahr 2018 zählte die Polizei drei Fälle, vier Fälle waren es 2017 und fünf Fälle 2016, wie das Polizeipräsidium der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam mitteilte.

Die Anzahl der Bedrohungen richtet sich auch danach, inwieweit die Amtsträger sie gemeldet haben. Die Kommunen forderten nach dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, der zuvor ebenfalls bedroht worden war, härtere Strafen für die Bedrohung von Amtsträgern.

Betroffen waren Politiker unterschiedlicher Parteien - Abgeordnete aus Bundestag oder Landtag, eine Landesministerin, ein Oberbürgermeister, ein Landrat, ein Kreistagsmitglied, ein Stadtverordneter und Kommunalwahl-Kandidaten. Von 2016 bis jetzt wurden nach Angaben der Polizei 10 Politiker der AfD bedroht, jeweils vier der SPD und der Linken und jeweils einer der Grünen und der Freien Bürgergemeinschaft. Die Bedrohungen kamen zum Beispiel per Schreiben, Mail, in sozialen Medien oder auch auf der Straße. Die Polizei listete in ihrer Aufzählung keine Namen auf.

Mehrere Drohbriefe erhalten

Einige Bedrohungen sind öffentlich bekannt geworden: Die Polizei berichtete im September, dass der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke aus Guben einen Brief „mit schwersten Bedrohungen“ gegen ihn und seine Familie erhalten habe. Münschke erhielt nach eigenen Angaben mehrere Drohbriefe.

Ein ehemaliger AfD-Kreisvorsitzender wurde laut Polizei über eine Whatsapp-Gruppe bedroht, ein AfD-Landtagsabgeordneter auf offener Straße. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter erhielt ein Schreiben, durch das er sich bedroht fühlte.

Morddrohungen nach Aufruf, Ruhe zu bewahren

Im vergangenen Jahr hatte der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), nach seinem Amtsantritt eigenen Angaben zufolge Morddrohungen erhalten. Der OB von Cottbus, Holger Kelch, ( CDU) berichtete in diesem Jahr, er habe Hassmails und Morddrohungen bekommen, als er 2017 nach dem Mord an einer Rentnerin durch einen Syrer dazu aufrief, Ruhe zu bewahren. Sein Fall findet sich allerdings nicht in der Aufzählung der Polizei.

Im Jahr 2017 erhielt die damalige Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze von der Linken Drohschreiben. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock - seit vergangenem Jahr auch Parteichefin - wurde 2017 über einen Kommentar auf Facebook bedroht. Ein SPD-Landtagsabgeordneter erhielt der Polizei zufolge im Jahr 2016 Anschlagsdrohungen.

Mehr als die Hälfte konkret bedroht

Nach einer Umfrage des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB) vom 10. Dezember sehen sich fast alle Berliner Politiker Beleidigungen ausgesetzt. Mehr als die Hälfte der befragten Landes- oder Bundespolitiker seien konkret bedroht worden, besonders betroffen waren Politiker von AfD und Linke. Der RBB hatte 205 Berliner Politiker aller Parteien angefragt, 157 Antworten kamen zurück.

Von RND/dpa