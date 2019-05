Fredersdorf-Vogelsdorf

In Vogelsdorf im Landkreis Märkisch-Oderland hat ein Einbrecher offenbar sein Diebesgut in einem Waldstück entsorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Gegenstände bereits Ende März der Kauflandfiliale am Grünerlinder Weg gefunden.

Dabei handelt es sich demzufolge um mehrere leere Schmuckschachteln, zwei Paar silberfarbene Ohrringe, eine silberfarbene Kette, verschiedene Kassenbelege, eine Gedenkmünze, fünf tschechische Kronen sowie 1,51 DDR-Mark. Die Polizei geht davon aus, dass die Gegenstände bei einem Wohnungseinbruch gestohlen worden sind.

Nun suchen die Ermittler mit einem Foto den Eigentümer der Gegenstände: „Erkennen Sie auf dem Foto Ihr Eigentum oder können Hinweise zur Herkunft geben?“, fragen die Beamten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg unter Telefon (03341) 3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von RND/iro