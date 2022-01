Cottbus

Nachdem mehrfach unangemeldete Demonstrationen im brandenburgischen Cottbus aufgelöst werden mussten, hat die Polizei nun die Reißleine gezogen. In einer Pressemitteilung gibt die Polizeidirektion Süd bekannt, dass jegliche unangemeldeten Versammlungen in einem Zeitraum von 14 Tagen untersagt seien.

Spaziergänger im Visier

Das Verbot gelte vom 31. Januar bis zum 13. Februar – und betrifft besonders Aufrufe zu Versammlungen, die in Zusammenhang zu „Cottbusser Spaziergängen“ stehen. Auch im Falle von Ersatzveranstaltungen an anderen Wochentage, als dem für die Spaziergänger typische Montag, sind vom Verbot betroffen. Begründet wird der Schritt damit, dass die Polizei bei den unangemeldeten Aufmärschen nicht für die Sicherheit und Ordnung garantieren kann.

Regelmäßige Verstöße gegen Infektionsschutz

Auch in puncto Infektionsschutz kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu Verstößen. Viele Teilnehmer hätten bei den teilweise 2500 Personen starken Demonstrationen in Cottbus keine Masken getragen oder mangelnden Sicherheitsabstand gehabt. Vor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen wäre dieser Schritt notwendig, um die Bevölkerung nicht weiter zu gefährden.

