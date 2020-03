Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in der Justizvollzugsanstalt in Cottbus. Dort hat ein verdächtiger Brief am Dienstag für Aufruhr gesorgt. Der Umschlag soll in eine unbekannte Substanz getränkt worden sein. Sieben Mitarbeiter der Einrichtung wurden ärztlich untersucht. Es gibt Parallelen zu einem Fall im Februar.