Potsdam

Großeinsätze hat es wohl nicht gegeben, aber ganz ohne Streit liefen die Feiern zum Jahreswechsel nicht ab. Das Lagezentrum der Polizei meldete für die Silvesternacht mehrere Einsätze. Es sei zu einigen Auseinandersetzungen und Körperverletzungen gekommen, sagte ein Sprecher in der Nacht zum Samstag. Außerdem habe es einige Verstöße wegen illegaler Böller gegeben. Eine genaue Bilanz zu den Einsätzen erwartete er erst im Tagesverlauf.

Die Polizei hatte sich in Brandenburg auf eine arbeitsreiche Nacht eingestellt. Vergangenes Mal waren rund 750 Polizistinnen und Polizisten zu Silvester und Neujahr landesweit im Einsatz gewesen. Wegen der Pandemie galten auch diesmal Einschränkungen. Silvesterfeuerwerk durfte bundesweit nicht verkauft werden, an zahlreichen öffentlichen Plätzen in Brandenburger Landkreisen und Städten waren das Böllern und Ansammlungen untersagt.

Berlin: Polizisten stehen hinter einer Absperrung am Brandenburger Tor, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt haben. Quelle: Christophe Gateau

In Berlin – vor der Pandemiezeit immer eine Partyhochburg zum Jahreswechsel – spricht die Polizei von einer „verhältnismäßig ruhigen Einsatzlage“. Sprecher Thilo Cablitz berichtete allerdings von zwölf Menschen auf einer privaten Silvesterfeier im Osten der Hauptstadt, die bei der Explosion von illegalem Feuerwerk verletzt wurden. Cablitz sagte, in der Nacht seien rund 90 Menschen vorübergehend festgesetzt worden, etwa wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Ein Polizeikollege sei beim Einsatz verletzt worden. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte eine Einsatzbilanz im Laufe des Samstags an.

Von RND/dpa