Potsdam

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hat erst aufgrund der Medienberichterstattung davon erfahren, dass sich zwei Polizisten mutmaßlich der Falschaussage vor Gericht schuldig gemacht haben, um einen Journalisten zu belasten. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Andreas Büttner (Linke) hervor.

Demnach erfuhr das Innenministerium erst am 4. September von dem brisanten Vorfall, als der Fall in der RTL-Sendung „Explosiv“ und auf MAZ-Online thematisiert wurde. Da lag die fragliche Gerichtsverhandlung, in der ein Polizist kollabierte und in deren Folge die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Falschaussageverdachts gegen zwei Beamte aufnahm, bereits drei Wochen zurück.

Eine offizielle Unterrichtung des Innenministeriums erfolgte sogar erst am 8. September, einen Tag, nachdem gegen die zwei involvierten Beamte Disziplinarverfahren eingeleitet wurden.

Verdacht der Absprache

Die Polizisten stehen in dem Verdacht, sich abgesprochen zu haben, um den Fotojournalisten Julian Stähle zu belasten. Stähle hatte am 10. September 2019 am Rande eines SEK-Einsatzes bei Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) Fotos und Filmaufnahmen gemacht und war dort in einen verbalen Streit mit einem Polizisten geraten. Aufnahmen von Stähles laufender Kamera zeigen, wie der Fotograf plötzlich zu Boden geht und von dem Polizisten offenbar gewürgt wird.

Nachdem Stähle den Beamten angezeigt hatte, zeigte der wiederum den Fotografen an, weil dieser ihn angeblich zuvor angegriffen habe. Als der Fall schließlich im August vor Gericht landete, wurde Stähle aufgrund der Videoaufnahmen freigesprochen. Nun stehen die beiden Polizisten im Fokus der Ermittlungen. Sie stehen im Verdacht, sich abgesprochen zu haben. Ohne die entlastenden Aufnahmen wäre Stähle wahrscheinlich verurteilt worden.

Von Torsten Gellner