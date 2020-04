Polizei setzt Kontrollen fort – Keine Urlauben an Ostern in M-V

Mecklenburg-Vorpommern

Es dürfen keine Urlauber mehr ins Land. Mecklenburg-Vorpommern hat seine Grenzen dicht gemacht. Seit knapp drei Wochen kontrolliert die Polizei stichprobenartig den Verkehr auf allen Zufahrtsstraßen – auch am langen Osterwochenende. Schon am vergangenen Samstag und Sonntag stoppte die Polizei 4.300 Fahrzeuge. 429 Personen aus anderen Bundesländern haben die Polizisten wieder nach Hause geschickt. Ein Sonnenbad am Ostseestrand bleibt in diesem Jahr zu Ostern – trotz bestem Wetter – tabu. Gleiches gilt für Ferien im Wochenendhaus.

Selten sind die Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern so leer - und das zu Beginn der Osterferien, wie hier die A14 bei Grabow (Ludwigslust-Parchim). Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Polizei setzt in den kommenden Tagen die intensiven Kontrollen, auch im Landesinneren fort, wie Denise Mähne vom Polizeipräsidium in Rostock auf MAZ-Nachfrage informiert. Insbesondere würden Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen kontrolliert und Fahrzeuginsassen zum Grund ihrer Einreise befragt. „Grundsätzlich gilt, dass die Polizeibeamten die Kontrollen mit Herz und Verstand durchführen“, so Mähne weiter.

Keine Kontrollen bei Stichprobe

Eine Stichprobe der MAZ hat gezeigt, dass es aber keine flächendeckenden Kontrollen gibt. Wer nach Mecklenburg-Vorpommern will, der kommt auch ins Land. Bei einer Tour entlang der Landesgrenze am vergangenen Wochenende gab es keinerlei Kontrollen. Die Tour der MAZ begann auf der Autobahn 14 in Richtung Ludwigslust und endete auf der Autobahn 19 bei Wittstock in Richtung Rostock. Auf den Autobahnen gibt es generell keine Kontrollen, dafür aber bei einigen Abfahrten, wie die Polizei schreibt.

"Für touristischen Verkehr im Land gesperrt" - Hinweisschilder sollen Urlauber davon abhalten, nach Mecklenburg-Vorpommern einzureisen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Diese Erfahrung hat die MAZ am vergangenen Wochenende aber nicht gemacht. Auch auf den Bundesstraßen war alles ruhig. Keine Polizeikontrollen gab es auf der Bundesstraße 5 bei Grabow, und auch keine auf der Bundesstraße 103 hinter Meyenburg. Selbst die kleinen Ortsverbindungen zwischen der Prignitz und Mecklenburg-Vorpommern blieben unkontrolliert. Lediglich Schilder weisen darauf hin, dass das Land für den touristischen Verkehr gesperrt ist. Dabei ist zu betonen, dass es sich nur um Stichproben handelt.

Hohe Strafen bei Verstößen

Die Polizei kontrolliert nicht ständig rund um die Uhr. Darüber hinaus wird sie von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Nur wer seinen Erstwohnsitz im Bundesland hat oder in Mecklenburg-Vorpommern einer erwerbsmäßigen oder selbstständigen Arbeit nachgeht, darf weiter reisen. Wer keinen Erstwohnsitz im Bundesland hat, muss einen nachweisbaren dringenden Grund für die Einreise haben. Ist dieser nicht plausibel, wird die Einreise verweigert. Sollte sich jemand dagegen widersetzen, nimmt die Polizei eine Anzeige auf. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen oder sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet, wie die Polizei mitteilt.

Von Marcus J. Pfeiffer