Potsdam

Polizisten sollen einmal im Monat kostenlos auf eine Corona-Infektion getestet werden. Das fordert die Gewerkschaft der Polizei vom Brandenburger Innenministerium. Eine solche Test-Zusage gibt es bereits für Lehrer. „Es gibt eine neue Welle: Kollegen werden zum Zweck der Provokation absichtlich angehustet – sie finden das total ekelhaft“, erklärt GdP-Landeschef Andreas Schuster. Deshalb und wegen der zunehmenden Zahl von infektionsbedingter Dienstausfälle habe er sich in einem Brief an Innenminister Michael Stübgen ( CDU) gewandt, sagte Schuster. Eine Antwort habe er noch nicht erhalten. Die Landesregierung müsse alles tun, um die Einsatzbereitschaft der Polizei abzusichern.

66 Beamte sind in Quarantäne

Nach Angaben des Polizeipräsidiums befinden sich derzeit 66 Beamte (Vortag 60) in amtlich angeordneter Quarantäne, zwölf sind an Covid-19 erkrankt – am Montag waren es sogar 14. Innenminister Stübgen hatte am Dienstag angekündigt, die Landespolizei stärker im Rahmen von Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit Gesundheitsbehörden und Ordnungsämtern einzusetzen. Die Gewerkschaft befürworte das, sagte Schuster. „Wir merken, dass die Ordnungsämter teilweise nicht für voll genommen werden“, so Schuster.

Anzeige

Linke: Massentests sind Gebot der Fürsorgepflicht

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Andreas Büttner – selbst Polizist von Beruf – unterstützt die GdP-Forderung. „Wer seine Leute ins Risiko schickt, ohne regelmäßige Tests zu gewährleisten, handelt unverantwortlich und wird seiner Fürsorgepflicht nicht gerecht“, sagt der Linken-Politiker. Gerade angesichts der Ankündigung des Innenministers, die Corona-Maßnahmen stärker durch die Polizei kontrollieren zu lassen, sei eine massenhafte und regelmäßige Testung geboten. „In dieser Lage gefährdet es die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wenn es zu einem spät erkannten Ausbruch des Coronavirus‘ in den Dienststellen kommt“, sagt Büttner.

Dagegen hält CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher die jetzige Praxis noch für ausreichend. „Mit dem Polizeiärztlichen Dienst gibt es in Brandenburg eine eigene Einheit, die in der Lage ist, regelmäßig Proben zu nehmen sowie unsere Polizisten im Bedarfsfall sofort auch beim Hausarzt oder in Abstrichstellen auf das Coronavirus testen zu lassen. Hier ist aktuell kein Nachsteuern notwendig.“ Brandenburgs Polizei verfügt über mehr als 8000 Beamte.

Aus dem Innenministerium heißt es, Funkwagenbesatzungen und Bereitschaftspolisten seien mit Infektionsschutz-Sets ausgerüstet. Ein Schutzkonzept sorge auch bei der Dienstplanung dafür, dass Infektionswege gekappt würden. Die Infektionszahlen bewegten sich seit dem Ausbruch der Pandemie im „niedrigen zweistelligen Bereich“.

Von Ulrich Wangemann