Potsdam

Als Kanzlerkandidatin spielt Annalena Baerbock ab sofort in der Champions League der Politik. Und deswegen war ihr heutiger Auftritt vor der Presse auch mit nichts vergleichbar, was die 40-Jährige bisher getan oder erlebt hat. Jedes Wort, jeder Unterton der Potsdamerin wird nun noch mehr auf die Goldwaage gelegt werden – denn es geht darum, wer ab Herbst im Kanzleramt die Richtlinien der deutschen Politik bestimmen wird.

Entsprechend staatstragend waren die Worte, die Annalena Baerbock – nach einer kurzen Einleitung ihres Co-Vorsitzenden Robert Habeck – fand. „So beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei – und wenn wir es gut machen, auch für Deutschland!“ Das klingt groß, das klingt ambitioniert, und so gar nicht nach Flügelkämpfen oder Parteitags-Klein-Klein.

Kitas und Schulen als schönste Orte

Baerbocks „Angebot für Deutschland“ liest sich wie das einer Volkspartei. Sie wolle sich für Veränderungen einsetzen für ein gerechtes Land, „in dem Kitas und Schulen die schönsten Orte“ sind, in dem Krankenpfleger genügend Zeit haben, sich um Patienten zu kümmern und ein Land, das „digital funktioniert.“

Natürlich spiele der Klimaschutz, das Kernthema der Grünen, ein Hauptrolle. Doch der solle auch „die Pendlerinnen auf dem Land mitdenken, auch Alleinerziehende mit geringem Einkommen.“

Neue Art von politischer Kultur

Investieren wolle sie in Forschung, in digitale Verwaltung und schnelles Internet. Sie stehe für ein neues Verständnis von politischer Führung, einer Kultur, in der man einander wertschätzt. „Entschieden, transparent, aber auch lernfähig.“ Sie wolle eine Politik anbieten, die vorausschaut, aber dabei auch „menschlich und empathisch“ bleibe.

Annalena Baerbock wurde 1980 in Hannover geboren. In Hamburg und London studierte sie Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Völkerrecht und schloss 2005 an der London School of Economics mit einem Master ab. Sie war drei Jahre lang Mitarbeiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter und im Anschluss Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Seit 2005 Mitglied der Grünen

Seit 2005 ist Annalena Baerbock Mitglied der Grünen. 2009 wurde die verheiratete Mutter von zwei Töchtern eine von zwei Vorsitzenden der Grünen in Brandenburg.

2013 zog sie in den Bundestag ein und wurde fünf Jahre später zur Bundesvorsitzenden gewählt, zusammen mit Robert Habeck. Baerbock machte gleich klar, dass sie nicht nur „die Frau an Roberts Seite“ sein wolle. Zwar hat Habeck in der Regel höhere Popularitätswerte, in der Partei selbst scheint Baerbocks Standing aber bisweilen besser zu sein. Jetzt ist die 40-Jährige zur ersten Kanzlerkandidatin der Grünen ernannt worden.

Von MAZonline