Potsdam

Sie sind stillgelegt, aber nicht in Vergessenheit geraten – und einige könnten einen zweiten Frühling erleben: Acht Bahnstrecken in Brandenburg – kurze wie lange – haben einem Gutachten zufolge das Zeug, künftig wieder regelmäßig befahren zu werden. Die Studie, die Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Landtags vorstellte, birgt einige Überraschungen.

Die Untersuchung nahm das Karlsruher Beratungsunternehmen PTV Transport Consult vor, das sich auf die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für Städte und Potenzialanalysen für Verkehrsbetriebe spezialisiert hat. 32 Gesamt- und 10 Teilstrecken haben die Karlsruher Gutachter im Auftrag des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) näher unter die Lupe genommen. Außerdem untersuchten die Verkehrsgutachter 35 Stationen, die nicht mehr bedient werden.

Diese Bahnstrecken könnten reaktiviert werden Folgende Bahnstrecken sollen nun näher untersucht werden – im Rahmen von Machbarkeitsstudien: Rathenow – Rathenow Nord; Fredersdorf – Rüdersdorf; Werneuchen – Wriezen; Luckau-Uckro – Lübben; Müncheberg – Müncheberg Stadt; Hoppegarten – Altlandsberg; Wustermark – Ketzin; Falkenberg – Herzberg-Stadt

In einem zweistufigen Auswahlverfahren operierten die Gutachter mit einem recht komplexen Punktesystem. Die kurze Strecke von Rathenow (Nord) nach Rathenow erhielt nach diesem Bewertungsschema die meisten Punkte. Es handelt sich um eine Stichstrecke, die an eine bestehende, viel nachgefragte Verbindung anschließt, ähnlich wie die ebenfalls hoch bewertete Strecke Ketzin – Wustermark im Havelland oder der Anschluss von Altlandsberg nach Hoppegarten (Märkisch-Oderland).

Eine Empfehlung nach diesem Punktesystem knapp verfehlt hat die Verbindung Neustadt (Dosse) nach Neuruppin-West. Nachdenkenswert sei diese Reaktivierung dieser Strecke dennoch, sagte Gutachter Christian Reuter. Neustadt mit dem Gestüt als Veranstaltungsort berge schließlich erhebliches touristisches Potenzial.

Wie sind die Gutachter vorgegangen?

Zu den Kriterien, mit denen Christian Reuter und seine Gutachterkollegen operiert haben, zählten unter anderem, wie viele Einwohner im Einzugsbereich von zehn Minuten zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Rad leben. Auch Touristen und Schüler als potenzielle Bahnkunden wurden dabei berücksichtigt. Außerdem vergaben die Gutachter Punkte dafür, wie gut sich die Reaktivierung einer Strecke in das Gesamtnetz einfügen würde. Sie bewerteten auch den Zustand der teils vor Jahrzehnten stillgelegten Gleise, ob sie entwidmet, überbaut oder nur überwachsen sind.

Nicht zuletzt spielten für die Gutachter natürlich die Kosten eine Rolle sowie der Öko-Effekt: wie viel CO2 ließe sich einsparen, wenn Autofahrer durch das zusätzliche Angebot auf die Bahn umsteigen. Strecken wie die Potsdamer Stammbahn wurden von den Gutachtern übrigens nicht näher untersucht, weil sie schon Teil des großen Bahn-Ausbau-Programms i2030 sind.

Vier Bahnhöfe haben Potenzial

Bei der Untersuchung der 35 stillgelegten Bahnhöfen fiel der Auswahlprozess noch rigider aus. Zu den Haltepunkten, die reaktiviert werden könnten, gehören mit Kiekebusch und Haida zwei Stationen im Süden des Landes. Ihnen wird jedenfalls Potenzial bescheinigt, und sie sollen weiter untersucht werden. Das gilt auch für den Halt Heidefeld südlich von Rathenow (Havelland) sowie die Station Bornim-Grube in Potsdam.

Zu den Haltepunkten, deren Reaktivierung vorerst vom Tisch ist, weil ihnen die Gutachter keinen ausreichenden Bedarf bescheinigen, gehören Löwenberg Dorf (Oberhavel), Beveringen bei Pritzwalk (Prignitz) sowie Hänchen bei Cottbus.

Wie geht es nun weiter?

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, CDU und Grüne festgelegt, dass sie die Reaktivierung ausrangierter Strecken prüfen wollen. Ein besseres Bahnangebot sei das gemeinsame Ziel der Koalitionsparteien, sagte Verkehrsminister Beermann.

Er betonte jedoch: „Eine Reaktivierung ist nichts, das schnell umsetzbar ist.“ Das Land will nun Machbarkeitsstudien in Auftrag geben, in denen für die acht chancenreichsten Verbindungen eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt wird. Fällt das Ergebnis dieser Abwägung positiv aus, soll für sie eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes beantragt werden.

Laut Gutachten hat auch die Strecke Joachimsthal – Templin ein hohes Potenzial. Da diese Strecke aber bereits im Probebetrieb ist, sei eine Machbarkeitsstudie nicht nötig, hieß es.

Die Empfehlungen (hier geht es zum Kurzgutachten) sollen in die Neuauflage des Landesnahverkehrsplans für die Jahre 2023 bis 2027 einfließen. Allein auf mehr Bahnstrecken will Minister Beermann nicht setzen – im Wissen um die langen Planungszeiträume und hohen Kosten. Nötig für einen attraktiven ÖPNV seien auch Plus-Bus-Linien, meint er. Die Reaktivierung von ehemaligen Bahnstrecken könne aber ein weiterer Baustein sein, sagte er.

Selbst wenn die Bundesförderung klappt, müssen für den Unterhalt der zusätzlichen Strecken auch Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung stehen. Momentan sind die Spielräume wegen der Corona-Folgen bekanntlich eng.

Von Torsten Gellner