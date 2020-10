Potsdam: Der Tag der Deutschen Einheit in Bildern

Potsdam

Der Auftakt der heutigen Festlichkeiten bestand am Samstagmorgen um 10 Uhr in einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Peter und Paul Kirche. Gäste waren unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Erzbischof Heiner Koch und Bischof Christian Stäblein begrüßen die rund 130 Gäste. Ursprünglich waren 680 Gäste in der Kirche geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Zahl noch reduziert werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand in der Metropolishalle in Babelberg ein Festakt statt, bei dem Frank-Walter Steinmeier die Hauptrede hielt. Doch auch ab von den offiziellen Veranstaltungen kommen in Potsdam an diesem Samstag viele Menschen zusammen. Bei bestem Wetter wimmelt es in der Potsdamer Innenstadt – aufgrund des vermuteten großen Ansturms hatte die Stadt eine Maskenpflicht in der Innenstadt verhängt.

Zur Galerie Der Tag der deutschen Einheit ist dieses Jahr besonders – denn man blickt auf 30 Jahre Einheit zurück.

Von MAZonline