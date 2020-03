Potsdam

Es herrscht kein Normalbetrieb mehr. „Bei uns stehen mehr Lieferungen auf rot, als auf grün“, berichtet Marian Pufahl. Der Mitbegründer und Geschäftsführer des Potsdamer Logistik-Startups „Synfioo“ behält mit seinem Team die Lieferketten hunderter Waren im Blick – und das auch in Zeiten der Corona-Krise. Viele Grenzen sind geschlossen und etliche Läden dicht. „Das haben wir so noch nie gehabt.“ Erfahrungswerte, auf die die Datenwissenschaftler, Softwareentwickler und Kundenberater zurückgreifen können, gibt es nicht.

Computer sammeln Daten

Egal ob mit dem Transporter, Lkw, Zug, Flugzeug oder Schiff: Das Unternehmen, das sich vor viereinhalb Jahren aus dem Hasso-Plattner-Institut gründete, will so gut und so früh wie möglich die Lieferketten vorhersagen können. Dafür sammeln die Computer enorme Menge an Daten – wo sind die Waren, wo gibt es Staus und wo Wartezeiten? Das alles wird automatisch verarbeitet, ständig analysiert und anhand von Fallbeispielen durchgeplant. „Das Ergebnis bekommen unsere Kunden direkt per Nachricht auf verschiedenen Kanälen“, erzählt Marian Pufahl.

Die drei Software-Ingenieure haben „Synfioo“ entwickelt, die Logistik-Unternehmen hilft (v.l.): Andreas Meyer, Marian Pufahl und Anne Baumgraß. Quelle: Dirk Laessig

Die Kunden reichen quer durch die Logistik-Branche – nach eigenen Angaben von kleinen Betrieben bis hin zu den gigantischen Unternehmen weltweit mit dem Fokus auf Europa. Für die sammelt „Synfioo“ Daten. Bis dato habe das laut dem Gründer immer reibungslos funktioniert. Jetzt steht das Startup selbst vor einer großen Herausforderung. „Die Situation, wie sie gerade ist, haben wir so noch nie gehabt“, berichtet Pufahl. Prognosen werden immer schwieriger. Deutschland wird mehr und mehr stillgelegt.

Überblick über die Waren

Dennoch sei noch längst nicht alles zusammengebrochen. „Mit unserer Technik behalten die Kunden immer einen schnellen Überblick, wo sich ihre Waren befinden und worauf sie reagieren können“, erklärt der Geschäftsführer. Es sei eine Art Live-Karte in digitaler Form. Steht ein Lkw im Stau und braucht deutlich länger als geplant könnte der nächste Lkw hinter ihm eine andere Route nehmen, wo es vielleicht etwas schneller geht. Das Programm lernt aus der Situation heraus, auch in schwierigen Zeiten.

„Die nächsten Wochen werden wir zu kämpfen haben“, sagt Marian Pufahl. Er und sein 22-köpfiges Team werden die neue Daten einpflegen und schauen, wie sie in Zukunft bei den Berechnungen helfen können. In der nächsten Woche soll es für das Programm „Synfioo“ ein spezielles Angebot geben. „Wir werden es dann vorerst kostenlos zur Verfügung stellen. Damit wollen wir unserer Verantwortung in diesen Zeiten gerecht werden“, kündigt Marian Pufahl an. Zeitnah werde er das separat kommunizieren.

Von Marcus J. Pfeiffer