Liebe und Sex gehören für viele zusammen. Doch zur Wahrheit gehört auch: Je länger eine Beziehung dauert, desto seltener wird der Sex. „Braucht eine funktionierende Partnerschaft denn unbedingt Sex?“ haben wir die Potsdamer Paartherapeutinnen Mara Stadick und Vivien Schlitter gefragt.

Mara Stadick: Das kommt darauf an, wie es den Menschen damit geht. Wenn es ihnen in einer Beziehung ohne Sex wunderbar geht, dann ist das erst einmal gut. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch, weil ich oft erlebe, dass Menschen, die so gar keine Körperlichkeit leben, mit dem anderen, aber auch mit sich selbst nicht so verbunden sind. Wir brauchen Berührungen. Das braucht unser Nervensystem, das kurbelt unsere Hormone an und stärkt unser Immunsystem. Kurzum: Ich bin skeptisch, ob Menschen, die ganz ohne Sex leben, wirklich so glücklich sind.

Mara Stadick ist Heilpraktikerin und sieht sich selbst als Liebesforscherin. Vivien Schlitter ist Heilpraktikerin und Berührungstherapeutin. Gemeinsam bieten sie online und in ihrer Praxis in Potsdam-Babelsberg unter anderem Workshops und Coachings an, in denen Frauen sich und ihre Körper besser kennenlernen und einen selbstverständlicheren Zugang zu ihrer Sexualität finden sollen.

Vivien Schlitter: Ich finde, Intimität für eine Beziehung total wichtig. Wenn jemand in einer Beziehung aber schon immer seine Asexualität gelebt hat und es für beide Seiten passt, dann kann das natürlich auch ein Weg sein, den ein Paar geht.

In der Pandemie-Zeit ist das „Sich-Spüren“ besonders wichtig

Nun ist Ihr Job aber nicht die Asexualität, sondern die Sexualität. Sie bringen Menschen die Liebe bei. Was lerne ich bei Ihnen?

Vivien Schlitter: Wir unterstützen die Menschen dabei, sich auf eine körperliche Art zunächst einmal selbst zu lieben, wertzuschätzen, aber auch zu lernen, sich selbst spüren und zu regulieren. Was brauche ich? Was tut mir gut? Gerade in der Pandemie-Zeit, in der die Liebe viel stärker gefordert und anfälliger ist zu zerbrechen, ist dieses Sich-Spüren besonders wichtig.

Mara Stadick: Dabei geht es nicht darum, dass die Menschen von uns lernen, Superorgasmen zu erleben. Es geht um Vielfalt, darum zu merken, was das ist, was mich nährt und unterstützt, was mir Freude und Lebendigkeit schenkt.

„Wir sind heute sehr orgasmusfixiert“

Es gibt Umfragen, wonach nicht mal ein Viertel aller Frauen beim Sex zum Orgasmus kommt. Bei Männern sind es immerhin fast 60 Prozent. Erfüllender Sex sieht anders aus. Was läuft da aus Ihrer Sicht schief?

Mara Stadick: Erstmal ist für mich die Frage, ob das wirklich das Wichtigste ist beim Sex. Wir sind heute sehr orgasmusfixiert. Aber Sex ist ja noch viel mehr. Und wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren einen Orgasmus zu erreichen, dann sind wir in unseren Gedanken immer in der Zukunft, bei diesem Ziel und kriegen gar nicht richtig mit, was jetzt in diesem Moment gerade passiert, was wir jetzt spüren können. Ekstase entsteht nicht, wenn wir sie wollen, sondern dann, wenn wir jedes Wollen loslassen und ganz im Jetzt sind!

Vivien Schlitter: Und was wir gerne spüren, was uns erregt, können wir auch gut erstmal in der Selbstliebe herausfinden. Viele Menschen wissen gar nicht genau, was ihr Körper eigentlich für Möglichkeiten hat. Und die Sexualität von Frauen wurde jahrhundertelang unterdrückt. Da war nicht viel Raum für freies Masturbieren und Kennenlernen des eigenen Körpers. Das ist heute noch mit sehr viel Scham verbunden. Aber es ist wichtig, dass ich die Verantwortung übernehme für meine eigene Sexualität und erstmal herausfinde, was mich erregt.

Vivien Schlitter (l.) und Mara Stadick im Gespräch. Quelle: Julius Frick

Immer mehr Frauen merken, dass sie unzufrieden mit ihrer Sexualität sind

Was sind die konkreten Themen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen?

Mara Stadick: Viele kommen tatsächlich und fragen zum Thema Selbstliebe an. Das hat in der Pandemie deutlich zugenommen.

Vivien Schlitter: Und ich habe den Eindruck, dass deutlich mehr Frauen zu uns kommen, die unzufrieden mit ihrer Sexualität sind, die sagen: So, wie es jetzt ist, befriedigt mich das alles nicht mehr. Die sind an einem Punkt, an dem sie sagen: Das kann im Leben doch noch nicht alles gewesen sein.

Angenommen, ich komme mit diesem Problem zu Ihnen, frage mich, ob meine Beziehung noch zu retten ist. Wie finde ich das mit Ihrer Hilfe heraus?

Mara Stadick: Zunächst einmal würden wir Sie bestärken. Denn es ist mutig und ein guter Schritt, sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Wo stehe ich gerade? Warum bin ich unglücklich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen würden wir Sie in der Therapie unterstützen. Und dann geht es natürlich auch darum, diesen rein körperlichen, sinnlichen und sexuellen Aspekt in mir zu erforschen. Was hindert mich? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich glücklich bin? Wenn ich eine freudvolle Sexualität lebe? Was wäre dann anders? Das sind erst einmal die Fragen, die wichtig sind. Wenn wir die bearbeitet haben, dann kann ich mir auch die Beziehung anschauen.

Kann man Liebe und Sex wirklich lernen?

„Lieben lernen“ – so heißen Ihre Workshops. Kann man Liebe und Sex wirklich lernen?

Vivien Schlitter: Ja, Sexualität ist erlernbar – und diese Erkenntnis erleichtert viele Menschen sehr. Doch unsere Gesellschaft macht es uns nicht unbedingt leicht, mehr und freie Sexualität zu leben. Der Leistungsdruck, das Streben nach Perfektionismus, das alles wirkt auch sehr auf unsere Sexualität. Wir haben das Gefühl, auch im Bett perfekt sein zu müssen.

Mara Stadick: Gerade heute lernen viele Menschen über die Medien Sexualität und das ist nicht die Realität. In vielen Elternhäusern fehlen zudem der Freiraum und die Freiheit, sexuelle Wünsche zu entdecken und zu erspüren. Oft sagen Frauen zu uns, dass ihr Sexleben direkt mit einer Beziehung begonnen hat. Da gab es keine Phase, in der sie mit körperlicher Selbstliebe und Selbstbefriedigung herausfinden konnten, was ihnen gefällt. Oft beobachten wir dann, dass Menschen in der Beziehung mehr beim Partner als bei sich selbst sind. Da spielt wieder der Leistungsgedanke rein: Wie bin ich die beste Liebhaberin oder der beste Liebhaber? Wie sorge ich dafür, dass es meinem Partner oder meiner Partnerin gut geht? Dabei vergessen die Menschen, sich selbst zu spüren.

Vivien Schlitter: Leider ist es auch immer noch nicht selbstverständlich, sich über Sexualität auszutauschen. Ehrlich auszutauschen. Denn nur so kann man voneinander lernen. Das heißt nicht, dass ich diese oder jene Technik, die ein anderer macht, auch machen muss. Aber das macht mich vielleicht auf etwas neugierig, das ich auch mal ausprobieren möchte. Oder ich möchte es eben explizit nicht ausprobieren und frage mich, warum eigentlich nicht?

Liebe kann man auch riechen

Wir haben über Sex gesprochen, nun lassen Sie uns über Liebe sprechen. Dieses Wort ist wohl eines der aufgeladensten Wörter, die wir haben. Aber was genau ist Liebe eigentlich? Und woher weiß ich, dass ich jemanden liebe?

Mara Stadick: Für mich ist es eine Art Zustand. Und auch da ist es wieder gut, auf den Körper zu hören. Ich kann mir im Kopf alles Mögliche zurechtlegen, aber Liebe spüre ich. Wenn ich merke, alles öffnet sich und meine Haut wird ganz weich, wenn ich in Kontakt mit jemandem komme, dann weiß ich, es ist richtig, es fühlt sich gut an.

Vivien Schlitter: Oder ich kann es riechen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt neben diesem Verschmelzen über die Haut. Dass sich die Sinne öffnen. Wenn sie das nicht mehr tun, dann sollte man genauer hinschauen. Das heißt nicht, dass gleich die Liebe weg sein muss. Es kann auch sein, dass der Raum für diese Gefühle gerade nicht da ist, dass uns zu viel Stress belastet oder andere Dinge im Weg stehen. Dann muss ich diesen Raum und diesen Moment schaffen, um meinen Partner zu spüren und die Frage beantworten zu können: Ist da noch Liebe oder nicht?

Mara Stadick: Und dann ist da natürlich noch unser Herz. Wenn ich meinem Partner gegenüberstehe und spüre, mein Herz ist offen, dann ist da auch Liebe. Dann kann ich alles liebevoll und wertschätzend aufnehmen, auch wenn mein Partner gerade nicht so toll drauf ist.

Vivien Schlitter: Und genau dafür braucht es Selbstliebe. Nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch gut etwas beim anderen lassen, nicht alles auf mich beziehen. Wenn ich dieses Gefühl der Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Selbstermächtigung nicht habe, dann fange ich an zu kämpfen.

Was schafft Leidenschaft?

Und trotzdem ist gerade dieses körperliche Verlangen in vielen langjährigen Beziehungen nicht mehr selbstverständlich. Wie erhalten wir uns die Leidenschaft?

Mara Stadick: Die Hormone, die uns am Anfang des Verliebtseins beflügeln, sind nach zehn Jahren natürlich nicht mehr da. Aber man kann sich auch nach zehn Jahren nochmal neu ineinander verlieben, sich diese Hormone noch mal schenken. Das passiert allerdings nicht von selbst, dafür muss man etwas tun und immer wieder schauen: Was schafft Leidenschaft? Am Anfang der Beziehung habe ich mich zum Ausgehen vielleicht besonders schön gemacht, mich für meinen Partner sexy gekleidet, aufregende Dinge geplant. Das sind Faktoren, die die Leidenschaft nähren. Wenn man sich die beibehält, kann man auch mit 80 noch leidenschaftlichen Sex haben.

Vivien Schlitter: Es geht darum, eine Beziehung bewusst zu gestalten, sich die Räume zu schaffen und meinem Partner, meiner Partnerin täglich mit dieser Aufmerksamkeit zu begegnen. Aber natürlich gehört es auch zu langjährigen Beziehungen, dass die körperliche Liebe vielleicht mal nicht so leidenschaftlich oder seltener gelebt wird. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass sich Sexualität in der Beziehung natürlich verändert. Und ich persönlich finde, dass sie oft schöner wird, wenn die Intimität wächst. Denn dann ist auch viel mehr möglich. Dann ist es vielleicht auch mal ruhigerer, langsamerer Sex, aber dafür mit dem gesamten System. Mein ganzer Körper und mein Herz sind viel mehr dabei und das kann viel intensiver sein.

Manche sind 60 Jahre alt – und absolute Anfänger in Sachen erfüllte Sexualität

Das klingt alles so, als wäre das mit der erfüllten Sexualität für jeden machbar.

Mara Stadick: Also rein anatomisch gibt es so gut wie nichts, was dagegensteht, mich lustvoll zu spüren. Sogar Menschen, die querschnittsgelähmt sind und in ihren Genitalien gar nichts mehr spüren, haben ein unglaublich faszinierendes Nervensystem, das neue Verknüpfungen herstellen kann, so dass wir einen Orgasmus über die Berührung der Ohrläppchen bekommen können.

Vivien Schlitter: Trotzdem gibt es Dinge, die eine erfüllte Sexualität erschweren. Manchmal hindert uns schon die Frage „Bin ich richtig?“ daran, das Gefühl, ich bin nicht normal, nicht in Ordnung, weil ich keinen Orgasmus bekomme. Oft steckt aber auch ein Trauma dahinter, was nicht gleich eine gewaltvolle Erfahrung sein muss. Doch es gibt viele Menschen, die nie die Möglichkeit bekommen haben zu lernen, sich selbst zu spüren. Ich habe schon mit Menschen gearbeitet, die 60 und in Sachen erfüllter Sexualität absolute Anfänger sind. Da haben sich über Jahrzehnte Muster festgesetzt. Die zu verändern, ist schwierig und dauert oft lange.

Der Teufelskreis der Versagensangst bei Männern

Kommen eigentlich auch Männer zu Ihnen?

Mara Stadick: Ja, Männer stehen heute unter einem enormen Leistungsdruck. Das wird noch verschärft durch Medien und Pornos, mit denen viele im jungen Alter aufwachsen. Jungs lernen Sexualität aus Pornos, oft kommt dabei aber die Frage „Was spüre ich eigentlich“ zu kurz.

Vivien Schlitter: Männer funktionieren in der Pubertät sehr über Hormone. Im Laufe der sexuellen Entwicklung des Lebens verändert sich das. Ab 50 hat jeder zweite Mann eine vergrößerte Prostata, mit dem Älterwerden verändert sich die Erektionsfähigkeit. Das ist für viele Männer ein großes Thema. Und wenn Männer erstmal die Versagensangst gepackt hat, geraten sie oft in eine Schlaufe, aus der sie nicht so leicht wieder rauskommen.

Mara Stadick: Eine Herausforderung ist mitunter auch die Gleichberechtigung. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich bin der Meinung, es braucht beim Sex immer eine Polarisierung, damit Spannung entsteht. Das Nehmen und Genommenwerden macht das Prickeln! Doch viele können das nicht vereinen mit dem Wunsch eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Tagsüber den Abwasch machen und Abends im Bett kraftvoll und präsent sein. Oder tagsüber alles im Griff haben, den Alltag organisieren und sich Abends dem Partner oder der Partnerin hingeben können. Auch das müssen wir oft erst neu lernen.

Warum gehen wir fremd?

Und eine letzte Frage, die sich immer wieder vor allem betrogene Partner stellen: Warum gehen wir fremd?

Vivien Schlitter: Dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe: Viele Menschen trauen sich in ihrer Beziehung nicht zu sagen, wie sie sich ihre Sexualität wünschen. Und natürlich verschwindet das aufregende Kribbeln vom Anfang auch mit der Zeit. Und es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt sein muss, dass ein Mensch all meine Bedürfnisse erfüllt. So wie ich nicht jeden Tag dasselbe esse, mag ich vielleicht auch einfach mal Abwechslung. Probleme entstehen aber oft nicht dadurch, dass ich überhaupt Sex mit einem anderen Menschen habe, sondern dass ich es heimlich mache.

Mara Stadick: Ja, genau. Wenn ich das heimlich mache, zeige ich mich dem anderen nicht mehr so, wie ich bin. Und dadurch geht in der Beziehung Intimität verloren. Meiner Erfahrung nach zerstört das die Beziehung auf die ein oder andere Weise irgendwann. Wie wäre es stattdessen, mich meinem Partner / meiner Partnerin zu zeigen, mit meinen Wünschen und Ängsten? Klar, das braucht Mut. Und er oder sie wird erstmal nicht begeistert sein. Aber vielleicht entwickelt sich daraus etwas, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und es entsteht daraus tatsächlich mehr Intimität.

Wenn du zu dir selbst ehrlich bist, lernst auf deinen Körper zu hören und dir deine wahren Bedürfnisse eingestehst, wird sich auf jeden Fall immer etwas öffnen und du wirst dich weiterentwickeln in deiner Sexualität und Liebesfähigkeit!

Von Anna Sprockhoff