Rund 240 Frauen und Männer haben am Samstag in Potsdam ihre Meisterbriefe erhalten. Sie seien ein ganz besonderer Jahrgang und hätten unter erschwerten Bedingungen der Pandemie Meisterschule und Prüfungen absolviert, betonte Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam. Mit dem Abschluss seien sie die Experten, die in Tagen wie diesen gefragt seien.

Ein robustes Handwerk sei das Rückgrat der brandenburgischen Wirtschaft, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Immer mehr junge Menschen würden erkennen: Gute Arbeit gebe es hier in der Heimat Brandenburg.

Das Durchschnittsalter des diesjährigen Abschlussjahrganges liegt bei 32 Jahren. Die meisten neuen Meister verzeichnet das Elektrotechniker-Handwerk (44), gefolgt von Landmaschinenmechanikern (28), Friseuren (27) und den Kraftfahrzeugtechnikern (25).

Die Handwerkskammer Potsdam ist die Interessenvertretung von über 17 400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.600 Beschäftigten in 137 Gewerken.

Von dpa/MAZonline