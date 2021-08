Potsdam

Es ist eine einfache Frage, die MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar dem Potsdamer Direktkandidaten der AfD Tim Krause auf dem Podium des MAZ-Talks am Montag im Nikolaisaal stellte: In Berlin werde über die mögliche Enteignung von größeren Wohnungskonzernen gesprochen, wäre das ein Weg, den die AfD mitginge?

Krause teilt gegen SPD aus macht Flüchtlinge für Wohnungsmangel verantwortlich

Der 50 Jahre alte Krause nutzte die Gelegenheit für einen Rundumschlag: Kurz erwähnte er die Ziele der AfD, die er von seinem Tablet ablas (die Verlängerung von auslaufenden Sozialbindungen , gleichzeitig mehr Wohngeld und ein dauerhaft reduzierter Mehrwertsteuersatz für Bautätigkeiten sowie die Befreiung von sozialen Wohnungsbau von Grunderwerbssteuer), ließ sich aber dazu noch darüber aus, dass der Zuzug von Flüchtlingen eine signifikante Mitschuld am Wohnraummangel in Potsdam tragen würde. Schließlich wechselte er komplett das Thema. „Schauen Sie sich diese Massenverarmung in diesem Land an“, fing er seine Tirade gegen Olaf Scholz und die SPD an.

„Apokalyptische Zahlen“ würde die Bilanz aus Jahrzehnten von SPD-Regierung in Bezug auf Altersarmut vorweisen. „Da hat diese Bundesregierung unter Beteiligung der SPD kolossal versagt“.

Krause erhält Protest, Baerbock Applaus vom Publikum

Schon vorher im MAZtalk zog Krause teilweise heftigen Protest aus dem anwesenden Publikum im Potsdamer Nikolaisaal auf sich – etwa, als er die 2G-Regelung, die von Annalena Baerbock favorisiert wird, als „Zwangsmaßnahmen in einer Dimension, die es seit dem Ende der DDR so nicht mehr gegeben hat“ bezeichnet.

Baerbock wollte die Einlassungen von Krause nicht stehen lassen. „Nachdem Sie jetzt gegen alle Menschen hier gehetzt haben – erst gegen Wissenschaftler, dann gegen Menschen, die Flucht ausgesetzt sind, und jetzt ein Bild von Deutschland zeichnen, in dem Sie Menschen, die wenig verdienen, gegeneinander ausspielen, möchte ich sagen: Sie haben am Anfang gefragt, warum alle gegen Sie sind im Deutschen Bundestag – und zwar, weil Sie sich nicht nur antidemokratisch verhalten, sondern menschenfeindlich. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage.“ Baerbock erntete dafür tosenden Applaus aus dem Publikum.

Von MAZonline