Bundesweites Novum: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Jäger wegen Wolf-Abschuss

Die Staatsanwaltschaft Potsdam erhebt Anklage gegen einen niederländischen Jäger, der vor rund einem Jahr einen Wolf im Landkreis Potsdam-Mittelmark erschossen hat. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der MAZ am Donnerstag auf Nachfrage. Es ist die erste derartige Anklage in Deutschland.

Jäger drohen bis zu fünf Jahre Haft

Der Mann werde nach Vergehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz angeklagt, sagte der Sprecher. Dem Jäger droht eine Geldstrafe und bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das Verfahren wurde an das Amtsgericht in Potsdam überstellt.

Bereits im Januar hatte der Anwalt des Jägers, Heiko Granzin der MAZ gesagt, dass die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von mehreren Tausend Euro abgelehnt habe. Deswegen werde es wohl zu einem Prozess kommen, so Granzin. „Es wäre das erste Mal in Deutschland, dass ein solcher Fall von einem Gericht geklärt würde, ein echter Präzedenzfall“, so Granzin.

Wolf wurde 2019 bei einer Drückjagd erschossen

Ein niederländischer Geschäftsmann, der Gast bei einer sogenannten Drückjagd gewesen war, hatte im Januar 2019 bei Rädigke einen Wolf erschossen. Er habe aus Notwehr gehandelt, um seine Jagdhunde zu schützen. Diese seien von dem Wolf angegriffen worden und hätten sich nicht durch Schreie, Pfiffe und einen Warnschuss vertreiben lassen, hatten Jäger damals gesagt.

