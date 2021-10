Potsdam

Zum Geburtstag von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Staatskanzlei ihm mit einem Beitrag zum Schmunzeln gratuliert. „Landesvater Dietmar Woidke wird heute 60 Jahre alt. Oder wie wir sagen würden: Alles Gute zum Geburtstag, Papa“, stand am Freitag auf der Facebook-Seite des Landes „Unser Brandenburg“ - ergänzt mit einem feiernden und einem augenzwinkernden Smiley.

Dazu postete die Staatskanzlei zwei Fotos von Woidke: eines, auf dem er lacht, mit dem Text: „Wenn deine Freunde die festlich erleuchtete Torte reintragen...“. Dann folgt ein Foto eines ernst blickenden Regierungschefs mit dem Text: „...und an der Schwelle stolpern“.

Woidke bekam an seinem Geburtstag in Abwesenheit ein Ständchen von Kollegen bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Bonn („Viel Glück und viel Segen“), berichtete Regierungssprecher Florian Engels. Gesungen haben demnach nicht nur Parteifreunde, sondern auch die Ministerpräsidenten aus Sachsen und dem Saarland, Michael Kretschmer und Tobias Hans (beide CDU), sowie Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg.

Von RND/dpa