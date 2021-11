Berlin/Potsdam

Der US-Autobauer Tesla verzichtet für die geplante Batteriefertigung in Grünheide (Oder-Spree) auf eine mögliche staatliche Förderung in Milliardenhöhe. Das teilten das Bundeswirtschaftsministerium sowie Tesla am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Brandenburgs Wirtschaftsministerium bestätigte den Rückzieher von Tesla auf MAZ-Anfrage. „Das Unternehmen verzichtet damit bei der Errichtung der Batteriezellfabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg auf die staatliche IPCEI-Förderung“, sagte Ministeriumssprecherin Irene Beringer. „Dieses ändert nichts am Bekenntnis von Tesla zum Standort Grünheide.“

120 Millionen Euro aus dem Landesetat werden nun frei

Für das Land Brandenburg hat die Entscheidung zunächst erhebliche finanzielle Auswirkungen. Das Land hatte als Ko-Finanzierung 120 Millionen Euro „im Rahmen des Zukunftsinvestitionsfonds vorgesehen“, wie Beringer sagt. Diese Summe sei an das Projekt gebunden gewesen und werde somit jetzt nicht abgerufen. Im Herbst hatten Parlamentsausschüsse die Ausgabe gebilligt. Was mit dem freigewordenen Geld nun passiert, ist noch nicht geklärt.

EU-Kommission hatte Fördergelder für Tesla schon durchgewunken

Die Förderung für Tesla war schon weit gediehen. „Die Beihilfe für das Batterie-Projekt in Grünheide war durch die Europäische Kommission genehmigt worden“, erläutert Ministeriumssprecherin Beringer.

Tesla hätte aller Voraussicht nach 1,135 Milliarden Euro an staatlichen Mitteln über das europäische Förderprogramm erhalten. Warum die Firma auf die Finanzspritze verzichtet, ist noch unklar.

Das Land ändert nichts an seiner offiziellen Einschätzung: „Die Entscheidung von Tesla am Standort Brandenburg eine hochmoderne Batteriezellfabrik aufzubauen führt zu zusätzlicher Wertschöpfung mit Arbeitsplätzen und Strukturentwicklungen und ist für das Land ein Gewinn“, so Ministeriumssprecherin Beringer.

