Potsdam

Fast 1300 Brandenburger Schüler der vierten Klasse haben unter besonderen Bedingungen in der Corona-Krise Tests für die Aufnahme in Leistungs- und Begabungsklassen an Gymnasien oder Gesamtschulen absolviert. Die Schüler aus 35 Schulen hätten Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen und die Aufsicht durch die Lehrer sei verstärkt worden, teilte das Bildungsministerium am Sonntag in Potsdam mit.

Die Tests, die schon am 9. Mai stattfanden, seien reibungslos verlaufen. Brandenburger Schüler können nach vier Jahren Grundschule in Leistungs- und Begabungsklassen an ausgewählten Gymnasien oder Gesamtschulen wechseln, damit sie besser gefördert werden. Dafür stehen 900 Plätze zur Verfügung. Die sechsjährige Grundschule wird aber beibehalten.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

Von dpa