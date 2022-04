Potsdam

Es ist soweit: Die Corona-Maßnahmen fallen am 03. April weitgehend weg. Das beschloss das Brandenburger Kabinett. Für viele bedeutet das die lang ersehnte Rückkehr zur Normalität. Es gibt aber auch Menschen, für die die Lockerungen nicht zwangsläufig ein Grund zur Freude sind: Menschen, die zum Beispiel durch eine Erkrankung oder Behinderung zur Risikogruppe gehören. Wie blicken sie auf die Lockerungen der Maßnahmen?

Katja Dietrich-Kröck weiß, was es heißt, zur sogenannten Risikogruppe zugehören. Zu Beginn der Pandemie 2020 bekam die Potsdamerin, die für ihr Engagement in der Kultur- und Kreativszene bekannt ist, eine Krebsdiagnose. Noch während des Lockdowns musste sie sich einer Chemotherapie unterziehen.

Katja Dietrich-Kröck aus Potsdam: Maske aus Gründen der Solidarität

„Während der Chemo, war ich jedem dankbar, der die Maske getragen hat. Ich fühlte mich damals in dieser sensiblen Situation deutlich sicherer und wohler, wenn mein Gegenüber eine Maske trug.“ Denn: wer mit einer Chemotherapie behandelt wird, hat ein geschwächtes Immunsystem und ist Krankheiten eher ausgeliefert. „Während der Chemotherapie sollte man sich nicht den allerkleinsten Infekt einfangen, geschweige denn eine Corona-Infektion“, erzählt Dietrich-Kröck.

Genau aus diesem Grund möchte die Potsdamerin auch jetzt – trotz des Wegfalls der Maskenpflicht in den meisten Bereichen – die Maske weiterhin aufsetzen. „Das Maskentragen ist für mich ein Moment der Solidarität. Aus meiner Erfahrung heraus werde ich in Innenräumen auch weiterhin eine Maske tragen.“ Nicht ihretwegen. Bei ihr sei es glücklicherweise nicht mehr akut, aber eben für diejenigen, die gefährdet seien. Die dürften nicht vergessen werden.

Keine Veränderungen durch Corona-Lockerungen für Benno Günther

Benno Günther, Stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke in Brandenburg und selbst Risikopatient, blickt auf die Lockerungen mit zwiespältigen Gefühlen. Einerseits seien die Zahlen weiterhin sehr hoch. Andererseits habe er vor einer Infektion inzwischen auch weniger Angst, weil Omikron weniger gefährlich als Delta zu sein scheine.

Benno Günther vom Landesverband der Deutschen Gesellschaft für Muskelerkrankte würde sich freuen, wenn auch andere freiwillig eine Maske aufsetzen.

„Als Betroffener mit einer Muskelerkrankung habe ich immer im Kopf: Was passiert, wenn ich trotz vierfacher Impfung doch auf der Intensivstation behandelt werden muss? Ich würde schnell Muskelgruppen verlieren, die ich nicht so schnell oder überhaupt nicht mehr wieder aufbauen könnte“, so Günther.

Drosten empfiehlt Risikogruppen freiwilliges Maskentragen

Für ihn wird sich daher auch mit den Lockerungen wenig ändern: „Ich halte mich an Drosten und folge seiner Empfehlung, als Risikopatient weiterhin eine Maske zu tragen.“ Das hatte Drosten in seinem Podcast allen Risikopatientinnen und -patienten ans Herz gelegt. Der Virologe hofft, dass der Mund-Nasen-Schutz im Falle einer Erkältung zu einem Gebot der Höflichkeit werde. Im asiatischen Raum sei das schon längst der Fall, sagt der Virologe in dem Podcast.

Auch Benno Günther würde sich freuen, wenn andere in Innenräumen weiterhin eine Maske aufsetzen würden. Aber einfordern möchte er es nicht. Er versteht, dass es vielen nicht mehr bewusst ist, dass sie andere ohne Mund-Nasen-Bedeckung eher gefährden könnten. „Nach zwei Jahren Pandemie stumpfen wir alle ab.“

Brandenburger Behindertenbeauftragte hält Lockerungen für verfrüht

Janny Armbruster, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, beäugt den weitgehenden Wegfall der Schutzmaßnahmen kritisch. Die Zahlen für eine derartige Entscheidung seien noch viel zu hoch. „Der Wegfall der Maßnahmen bedeutet, dass es von jetzt an keinen gesellschaftlichen Schutz mehr gibt. Alle müssen nun individuell gucken, dass sie sich bestmöglich schützen.“

Janny Armbruster ist die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Brandenburg. Sie sieht die Lockerungen kritisch.

Sie findet, Schutzmaßnahmen müssten von den Schwächsten aus gedacht werden. Für viele sei Corona auch jetzt noch eine lebensbedrohliche Krankheit. „Zum Glück haben die meisten gelernt, mit Corona umzugehen. Wir wissen jetzt mehr über die Krankheit.“ Sie rät daher allen Personen mit erhöhtem Risiko, der Empfehlung der Stiko nachzukommen und sich ein viertes Mal impfen zu lassen.

Selbsthilfezentrum Sekiz in Potsdam unterstützt bei Risikoeinschätzung

Oliver Geldener, Vorstandsvorsitzender des Selbsthilfezentrums Sekiz in Potsdam, begrüßt hingegen die Eigenverantwortung, auf die in der Pandemie ab dem 3. April gesetzt wird. „In der Logik der Selbsthilfe ist die Eigenverantwortung schon immer zentral. Jeder ist selbst gefordert, sich zu schützen.“

Oliver Geldener, Vorsitzender des Potsdamer Selbshilfezentrums Sekiz freut sich über das Ende vieler Beschränkungen.

Da momentan trotz hoher Infektionszahlen keine Überlastung des Gesundheitssystems zu erkennen sei, sieht er die Lockerungen positiv: „Wir freuen uns darauf, jetzt langsam in die Normalität zurückzukehren – mit Vernunft und Augenmaß.“ Falls Betroffene in ihrer persönlichen Risikoeinschätzung Unterstützung bräuchten, berate das Zentrum sie gerne. So gut es könne.

Zunehmende Isolation durch Corona-Lockerungen?

Eine zunehmende Isolation von Risikogruppen durch die Lockerungen befürchtet Geldener nicht. Das sieht Katja Dietrich Kröck, die ihre Chemotherapie hinter sich hat, anders. Die 51-Jährige betrachtet eine mögliche Isolation von Risikopatientinnen und -patienten mit Sorge: „Gerade vulnerable Personen, die oft ohnehin schon mit bestimmten Einschränkungen leben, könnten sich jetzt selbst massive Beschränkungen auferlegen.“ Einige seien verängstigt und zögen sich zurück. Das erlebe sie auch in ihrer Reha-Sportgruppe, in der sie mit vielen vulnerablen Personen Kontakt hat.

Katja Dietrich-Kröck wird auf ihre Maske in Innenräumen nicht verzichten – aus Solidarität, erklärt sie.

„Wenn ich aktuell zum Beispiel eine Chemotherapie bekäme, käme – mit den Lockerungen – ein Gefühl hinzu, aus dem gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen zu werden. Ich würde im Innenbereich nirgendwo hingehen, wo keine Maske getragen wird.“

Dabei sei es gerade in einer so unschönen Situation wie einer Chemotherapie besonders wichtig, weiterhin am Leben teilzuhaben und zum Beispiel auch mal ins Theater oder auf ein Konzert zu gehen, betont Dietrich-Kröck.

Trotzdem versteht die Potsdamerin die Freude vieler Menschen über ein Ende der Maßnahmen. Sie wünscht sich, dass darüber niemand vergisst, dass es Menschen gibt, die gefährdet sind und dass wir uns daher immer fragen, setze ich nicht lieber eine Maske auf? „Eine Maske im Supermarkt zu tragen, bringt niemanden um, hilft aber anderen.“

Von Judith von Plato