Potsdam erhält ein zweites Justizzentrum in der Pappelallee

Potsdam

In Potsdam soll ein weiteres Justizzentrum für rund 300 Richter und Justizmitarbeiter entstehen. Das kündigte Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) am Mittwoch an.

Für das Justizzentrum II sollen drei Gerichte, die bislang auf vier Standorte in der Landeshauptstadt verteilt sind, konzentriert werden. An dem neuen Standort sollen künftig das gemeinsame Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, das Sozialgericht Potsdam sowie das Arbeitsgericht Potsdam untergebracht werden. Außerdem soll dort der Zentrale IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg ZenIT angesiedelt werden.

Erstes Justizzentrum kostete 50 Millionen Euro

Potsdam hat bereits ein Justizzentrum. Es war 2008 in der Jägerallee nach rund vierjähriger Bauzeit in Betrieb gegangen und hatte rund 49 Millionen Euro gekostet. Dort sind das Verfassungsgericht, Teile des Amtsgerichts sowie das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Potsdam untergebracht. Es beherbergt etwa 500 Mitarbeiter.

„Durch die Konzentration mehrerer Justizeinrichtungen und die gemeinsame Nutzung zentraler Einrichtungen sind kostensparende Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen zu erwarten“, teilte Hoffmann mit.

Entstehen soll der neue Komplex an der Pappelallee, also in der nördlichen Innenstadt. Geplant seien vier Gebäude, die unter der Regie des Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen entstehen sollen.

Über die Kosten ist bislang nichts bekannt. Die drei Gerichte liegen derzeit weit auseinander. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg etwa liegt am Filmpark Babelsberg, das Arbeitsgericht jenseits der Havel, nahe des Heiligen Sees.

Von MAZOnline