Potsdam im Osten am teuersten und attraktivsten

Potsdam

Brandenburgs Landeshauptstadt belegt als beste Stadt der neuen Bundesländer Rang 19 im bundesweiten Städtetest von Wirtschaftswoche und ImmoScout24. Jena erreicht Platz 28, Dresden Platz 32 und Berlin Platz 38. Diese Städte zeigten insbesondere als Ausbildungs- und Forschungsstandorte eine hohe Dynamik, heißt es in der Auswertung des Rankings. „Vor allem Potsdam, Jena und Dresden haben eine gute Standortqualität erreicht“, kommentiert Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24, die Ergebnisse des jährlichen Städtevergleichs.

Aus dem Stand Platz acht bei Nachhaltigkeit

Im erstmals erhobenen Nachhaltigkeitsranking sichern sich Potsdam und Jena aus dem Stand Rang 8 und Rang 11. Kriterien sind die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

Anzeige

Ostdeutsche Städte punkten vor allem in der Ansiedlung von Forschungsinstituten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Jena und Potsdam erreichen in diesem Teilindikator des Niveaurankings Rang 1 und 3.

Der Fokus auf nachhaltige Technologien spiegelt sich auch im Arbeitsmarkt wider. Indikator ist hier der Anteil der Beschäftigten in Nachhaltigkeitsberufen. Potsdam sichert sich dabei den Spitzenplatz mit 10,1 Menschen je 1000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bei der Breitbandversorgung glänzt Potsdam mit Platz 15 bundesweit.

Attraktiv als Ausbildungsplatz

Als Ausbildungsplatz sind viele ostdeutsche Großstädte attraktiv und verzeichnen in der Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen eine starke Zuwanderung. Potsdam liegt hier bundesweit auf Platz 21 und bildet zusammen mit Leipzig eine positive Ausnahme: Alle anderen Großstädte der neuen Bundesländer verzeichnen starke Abwanderungen in der Gruppe der 25 bis unter 30-Jährigen, schaffen es also noch nicht in ausreichendem Maße, junge Fachkräfte zu halten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Die Potsdamer Mieten und Immobilienkaufpreise sind die höchsten im Osten. In der Landeshauptstadt sind im Schnitt 9,97 Euro Miete pro Quadratmeter fällig. Eine Eigentumswohnung ist für 3458 Euro pro Quadratmeter zu haben. Zum Vergleich: Die Kaufpreise liegen in Halle/Saale im Mittel noch bei 1741 Euro, in Leipzig bei 2223 Euro, in Dresden bei 2430 Euro und in Rostock bei 2783 Euro.

München gewinnt das Ranking zum achten mal in Folge

Wie weit Ost und West 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch auseinander liegen, zeigen die Daten auch. In München ist eine Eigentumswohnung mit durchschnittlich 7155 Euro pro Quadratmeter Angebotspreis am teuersten. Bayerns Landeshauptstadt führt aber auch zum achten Mal in Folge das Niveauranking an. Die Stadt gewinnt in den Disziplinen „ Immobilienmarkt“, „Lebensqualität“, „Arbeitsmarkt“ und „Wirtschaft“.

Im Auftrag von Wirtschaftswoche und ImmobilienScout24 hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln den umfangreichen Check durchgeführt. Unter die Lupe genommen wurden die 71 deutschen kreisfreien Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Über 100 Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilienmarkt, Lebensqualität und Nachhaltigkeit gingen in die Bewertung ein.

Von Volkmar Klein