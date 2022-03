Potsdam

Potsdam muss sich auf einen weiteren Zustrom geflüchteter Menschen aus der Ukraine einstellen. Die Flucht vor allem von Frauen mit Kindern, Älteren und Jugendlichen aus dem von russischen Truppen attackierten und bombardierten Land beschäftigte am Dienstagabend den Sozialausschuss der Stadt und am Mittwochabend den Hauptausschuss.

Sollte die Einschätzung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zutreffen, dass es Brandenburg dieses Jahr mit rund 40.000 Schutzsuchenden zu tun bekommen könnte, dürften in Potsdam selbst in den kommenden Monaten bis zu 2600 Menschen eine Unterkunft brauchen. Das sagte der Leiter des Kommunalen Immobilien Service (KIS), Bernd Richter, den Sozialausschussmitgliedern. Derzeit seien laut dem Fachbereich Soziales und Inklusion schon 1182 Anträge auf Asyl gestellt worden, sagte Richter. Insgesamt wisse man aber nicht, wie viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sich tatsächlich in der Landeshauptstadt aufhielten. Viele meldeten sich erst gar nicht, was sie zunächst auch nicht müssten, und viele davon seien privat untergekommen. So oder auch so: Es wird eng in der Stadt. Potsdam muss weitere Unterkünfte bereitstellen.

Derzeit knapp 1670 Plätze da

Laut Richter hat die Stadtverwaltung derzeit 1669 Plätze in 34 Objekten. 512 weitere Plätze in sieben Objekten seien derzeit in Planung. So sollen demnächst zwei Containeranlagen für jeweils 50 Personen entstehen. Die eine in der Zeppelinstraße, die andere in der Pirschheide. Bei der Anlage in der Zeppelinstraße werde diskutiert, ob sie speziell für Jugendliche ausgelegt werden könne.

„Wir hoffen, dass wir im Laufe des April so hundert Leute zusätzlich unterbringen können“, sagte Richter. Eine weitere größere Einrichtung könne es vielleicht bis Ende Juni geben. Das sei aber noch in der Abstimmung. Erstrebt seien grundsätzlich „vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten“, die Qualitätsstandards wie einer Ausstattung mit eigenen Kochnischen und genügend sanitären Einrichtungen aufwiesen.

Probleme zeigen sich schon jetzt. Manche Objekte werden erst 2023 fertig sein. Zugleich müssten auch wegen der beginnenden Feriensaison Hotelkapazitäten geräumt werden. Allerdings rechnet Richter auch nicht mit einer plötzlichen Welle ukrainischer Schutzsuchender. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir im April auf einmal 1200 Leute vor der Tür stehen haben.“ Die angesetzte Höchstzahl von 2600 verteile sich wohl auf das ganze Jahr.

Rund 1000 Geflüchtete kamen privat unter

Eine Art Boom erleben derzeit noch private Unterkünfte. Die Stadt schätzt, dass rund 1000 Geflüchtete privat untergekommen sind. Im Laufe des Jahres werde diese Willkommenskultur auch wegen ganz praktischer Schwierigkeiten aber wohl abnehmen. Dann würden wohl nur noch 400 Ukrainer in solchen privaten Unterkünften wohnen, schätzt Richter.

Bürgerhäuser sollen nur in Ausnahmefällen als Unterkunft genutzt werden. Der zeitweise als Unterkunft genutzte Treffpunkt Freizeit sei bereits wieder frei und werde lediglich noch im Bereitschaftsmodus gehalten, so Richter im Hauptausschuss. 20 Plätze soll in der Saunalandschaft des Bürgerhauses am Schlaatz eingerichtet werden. Das Bürgerhaus Bornim werde für den Notbetrieb als Unterkunft hergerichtet. Besichtigt wurden auch die Bürgertreffs in Neu Fahrland und Marquardt.

„Der Notbedarf in Bürgerhäusern wird ja wohl eintreten“, merkte Isabelle Vandre (Linke) im Sozialausschuss an: „Eigentlich sind wir darauf angewiesen.“ Skeptisch sehe sie, dass man Potsdamer vor den Kopf stöße, die während der Corona-Pandemie auf Aktivitäten in den Zentren verzichten mussten. Uwe Fröhlich (Grüne) wiederum kritisierte, dass Privatleute nicht genügend Unterstützung und Ansprechpartner bei der Unterbringung hätten. Außerdem fragte er, ob es überhaupt einen Fahrplan bei einer langen Kriegsdauer gebe. „Die langen Linien müssen noch gezogen werden“, räumt auch der Ausschussvorsitzende Uwe Adler (SPD) gegenüber der MAZ ein, „aber wir wachsen alle an unseren Aufgaben.“ Zunächst müsse der anstehende Bedarf gedeckt werden.

Von Rüdiger Braun und Volker Oelschläger