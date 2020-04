Potsdam räumt beim Deutschen Filmpreis ab

Potsdam

Großer Jubel in Babelsberg. Das von dem Potsdamer Filmproduzenten Peter Hartwig produzierte Drama „Systemsprenger“ hat am Freitagabend bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises abgeräumt. Das Spielfilmdebüt der Regisseurin und Autorin Nora Fingscheidt erhielt insgesamt acht Lolas. Darunter die Goldene Lola für dem bestem Film, sowie für „Beste Regie“, „Bestes Drehbuch“ und „Bester Schnitt“. Für ihre Hauptrolle als schwer erziehbares Kind erhielt die mittlerweile elfjährige Helena Zwengel eine Lola als beste Hauptdarstellerin.

Freude bei Medienboard Berlin-Brandenburg

Regisseurin Nora Fingscheidt. Quelle: Axel Heimken/dpa

„Ein wichtiges Signal für den deutschen Film, der hoffentlich bald aus seiner Zwangspause erlöst wird“, sagte die Geschäftsführerin von Medienboard Berlin-Brandenburg, Kirstin Niehuus am Samstag. Für die Filmfördergesellschaft ist 2020 ein hervorragender Jahrgang. Insgesamt 18 der 20 am Freitagabend vergebenen Preise gingen an Filme, die in Potsdam gefördert wurden. Darunter die Alfred-Döblin-Adaption „ Berlin Alexanderplatz“ von Regisseur Burhan Qurbani. Er erhielt die Silberne Lola. Albrecht Schuch, einer seiner beiden Hauptdarsteller in dem Flüchtlingsdrama, wurde für seine Nebenrolle als Erzieher in „Systemsprenger“ als bester männlicher Nebendarsteller ausgezeichnet.

Große Freude auch an der Filmuniversität Babelsberg. Man sei stolz darauf, dass diesmal so viele Angehörige und Absolventen der Potsdamer Hochschule mit Preisen geehrt wurden, hieß es am Samstag. So erhielt neben Peter Hartwig etwa die Regisseurin Maryam Zaree die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm für „Born in Evin“ über, ein Film über ein iranisches Gefängnis, und Dascha Dauenhauer den Preis für die beste Filmmusik in „ Berlin Alexanderplatz“.

Triumph für den Filmstandort Babelsberg

Die Goldene Lola für „Systemsprenger“ ist ein weiterer Triumph für den Filmstandort Potsdam. Der Film, der 2019 auf der Berlinale seine Uraufführung hatte, und dort mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, war bereits für den diesjährigen Auslands-Oscar und für den Europäischen Filmpreis nominiert.

„Systemsprenger“ erzählt eine dramatische Geschichte: Benni ist neun Jahre alt und heißt eigentlich Bernadette ( Helena Zengel). Das zarte Mädchen mit der wilden Energie ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Wo sie hinkommt, fliegt sie wieder raus - und legt es auch darauf an.

Jugendamtsmitarbeiterin Frau Bafané ( Gabriela M. Schmeide) versucht alles, um für sie ein dauerhaftes zu Hause zu finden. Mit Anti-Gewalt-Trainer Micha ( Albrecht Schuch) greift sie zu ungewöhnlichen Methoden, um Benni eine bessere Eingliederung zu ermöglichen. Aber Benni will nur eins: wieder bei Mama wohnen. Doch Bianca ( Lisa Hagmeister) hat Angst vor ihrer eigenen Tochter.

Für den Potsdamer Filmproduzenten Peter Hartwig ist die Goldene Lola für Systemsprenger die zweite Auszeichnung in Folge. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Film „Gundermann“ des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen. Auch dieser Streifen wurden von Hartwigs Firma Pandora Film produziert.

