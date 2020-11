Potsdam

Die größte Hochschule des Landes, die Universität Potsdam, hat es geschafft, trotz der Corona-Pandemie die Zahl ihrer Studierenden zu erhöhen. Zum Wintersemester 2020/21 seien bisher 22.037 Studentinnen und Studenten eingeschrieben, das sind 3,8 Prozent mehr als im vergangenen Herbst, teilte Präsident Oliver Günther zum offiziellen Start des Semesters mit. Mit diesen wolle man in ein weiteres sogenanntes hybrides Semester gehen.

Die meisten Lehrveranstaltungen werden digital angeboten, aber die Hochschule versuche, ein Viertel aller Veranstaltungen doch auf dem Campus stattfinden zu lassen. Dazu gehörten vor allem Veranstaltungen der Sportwissenschaften, der musischen Fächer, aber auch kleinere Seminare, Übungen und Vorlesungen. Vor allem aber gehören dazu Laborpraktika. Insbesondere sollen auch die Erstsemester möglichst oft an die Hochschule kommen.

Den Anteil der Präsenzveranstaltungen hoch zu halten sei gewollt, sagt Günther. Studium habe auch eine soziale Komponente. „Ein Jahr zu Hause nur bei Mutti auf dem Sofa zu lernen, wird sicher nicht ohne psychischen Folgen abgehen“, begründet Günther den möglichst hohen Anteil an Präsenzveranstaltungen. Die Hochschule ist nicht nur stolz darauf, dass sie es mit diesem Konzept geschafft hat, wie geplant die Studierendenzahl auf ein Rekordniveau zu heben, auch der Anteil der ausländischen Studierenden konnte mit nunmehr 13,5 Prozent sogar um zwei Prozentpunkte erhöht werden.

Dabei war es für viele ausländische Studierende schwer, nach Deutschland zu kommen. Die ihnen ursprünglich zugesagten Wohnheimplätze durften sie zum Teil wegen der Infektionsgefahr nicht in Anspruch nehmen, viele mussten in Quarantäne. Wie die ausländischen Studierenden es im Einzelfall geschafft haben, ihren Studienaufenthalt trotz aller Hürden in Deutschland wahrzunehmen, ist der Hochschule nicht bekannt. Insgesamt hat die Universität Potsdam jetzt 2974 Studierende aus dem Ausland und damit 63 Studierende, also 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ausbau des Lehramtsstudiums

Die höhere Studierendenzahl insgesamt ist vor allem dem Ausbau des Lehramtssemesters zu verdanken. Vergangenes Jahr hatten 2857 Studierende mit dem Bachelor-Studium im Lehramt angefangen, aktuell sind es 3173 Anfänger also gut elf Prozent mehr. Diesen Studierenden und ihren Kommilitonen will die Hochschule auch unter Coronabedingungen ein möglichst reibungsloses digitales Studium ermöglichen. Dafür hat die Hochschule weiter digital aufgerüstet.

Die Referentin des Vizepräsidenten für Lehre und Studium, Britta van Kempen, sagt: „Wir haben konstant Aufnahmesets angeschafft.“ Die Leitung arbeite eng mit dem Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) sowie dem Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium (ZfQ) zusammen, um das digitale Angebot zu verbessern. Auch nehmen Lehrkräfte entsprechende Schulungsangebote wahr.

Der Vizepräsident für Internationales, Florian Schweigert, schätzt von seiner internationalen Erfahrung her, dass die Universität „einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat, der uns zukunftsfähig macht“. Auch Präsident Günther selbst ist davon überzeugt, dass vieles, was man während der Pandemie über das digitale Studium lerne, beibehalten und Teil des regulären Studiums werden wird. So würden digitale Angebote helfen, der Heterogenität der Studierendenschaft gerecht zu werden: Begabte können besonders herausgefordert, Schwächere mit entsprechenden digitalen Schulungen unterstützt werden.

Studierende kritisieren Nothilfe des Bundes

Der Sprecher der Brandenburgischen Studierendenvertretung, und Mitglied des Potsdamer Asta, Jonathan Wiegers, mahnt, dass ein gelungenes digitales Studium nicht allein eine Sache der universitären Ausstattung sei. Das beste Angebot nütze nichts, wenn zu Hause das Internet zusammenbreche oder sich sozial schwache Studierende nicht die nötige digitale Ausrüstung beschaffen könnten. Das Land Brandenburg müsse daher ebenso den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranbringen wie der Bund sozial schwache Studierende unterstützen müsse.

Wiegers kritisiert in diesem Zusammenhang auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU). Diese habe die Coronahilfen für Studierende zwar verlängert, deren Umfang aber „künstlich kleingerechnet“. Studierende, denen wegen der Coronakrise der Job wegbricht, können einen Zuschuss von 500 Euro beantragen. „Die Mittel sind bei weitem nicht ausreichend“, so Wiegers. Die größte finanzielle Abfederung für seine Studierenden habe das Land Brandenburg selbst geleistet. Das hatte die sogenannte Härtefallfonds der Studentenwerke Potsdam und Frankfurt (Oder) aufgestockt. Wiegers geht davon aus, dass viele Kommilitonen ihr Studium wegen finanzieller Engpässe abbrechen müssen. Bisher seien ihm aber keine Fälle bekannt.

Laut der Leitung der Universität Potsdam hat es wegen Corona bisher keine Ausfall im Lehrstoff gegeben. Die Inhalte seien auch im Frühjahr schnell auf digitale Angebote umgestellt worden, so Günther. Selbst Lehrerpraktika hätten dank Simulationen trotz geschlossener Schulen angeboten werden können. Sollte sich die Pandemie verschärfen, müsse die Hochschule über weitere Innovationen nachdenken. Günther erwähnte unter anderem eine Ausweitung der Unterrichtszeiten von sieben bis 21 Uhr, an die Möglichkeit von Trisemestern im Jahr und schließlich gar an Lehre in Zelten.

Derzeit dürfte das Verhältnis von Präsenz- und Digitallehre auch an anderen Hochschulen Brandenburgs so ähnlich ausfallen wie in Potsdam. So meldet auch die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, dass sie nur ein Viertel der Veranstaltungen vor Ort anbieten könne

