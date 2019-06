Potsdam

Das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg (JFBB) hat die Zusammenarbeit mit einer der israelkritischen Organisation eingeschränkt. Laut „Spiegel“ handelt es sich um den New Israel Fund (NIF). Die Nichtregierungsorganisation aus den USA, die seit 40 Jahren zivile israelische Projekte fördert, sollte Partner des Festivals sein.

„Aufgeladene Atmosphäre um jüdisch-israelische Themen“

Eigentlich sollte die Organisation im September offizieller Partner des Jüdischen Filmfestivals werden und als solcher in allen Veröffentlichungen genannt werden. Jetzt habe die Festivalleitung das Angebot zurückgezogen. „Wir können bestätigen, dass das Kooperationsangebot seitens des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg an den NIF-Deutschland überraschend zurückgezogen wurde“, sagte NIF-Deutschland-Chef Ofer Waldman dem „Spiegel“. Als Grund sei „die aktuelle, aufgeladene Atmosphäre um jüdisch-israelische Themen“ genannt worden.

Kritiker der israelischen Regierung sind besorgt

Spätestens seit der Bundestagsresolution gegen die antiisraelische Boykottbewegung BDS im Mai und dem Rücktritt von Peter Schäfer als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin treibe Organisationen wie den New Israel Fund die Sorge um, dass Kritik an der israelischen Regierung als antisemitisch gebrandmarkt werden könnte, heißt es. „Wir haben stets davor gewarnt, dass die Dynamik der letzten Entwicklungen zu einer Atmosphäre der Einschüchterung und der Selbstzensur führen wird“, zitiert das Magazin Waldman. Für diese Atmosphäre sei aber nicht das Festival verantwortlich. Dass diese Dynamik nun eine Organisation wie den NIF treffe, sei jedoch ein alarmierendes Zeichen.

2016 wurde das Filmfestival in Potsdam eröffnet

Die Festivalleitung wollte dem Bericht zufolge den Vorgang weder dementieren noch bestätigen. Sie habe lediglich mitgeteilt, es werde während des Festivals eine Diskussion mit NIF-Deutschland-Chef Waldman geben. Das 25. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg findet vom 8. bis 17. September in Berlin und Potsdam statt. Im Jahr 2016 war die Eröffnung im Potsdamer Hans-Otto-Theater.

