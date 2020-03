Polen will Pendler, die in Deutschland arbeiten, nach ihrer Rückkehr in Corona-Quarantäne schicken. Zahlreiche Berufszweige sind betroffen – darunter allein 1250 Arbeitnehmer aus Frankfurt (Oder). Seit dem 13. März ist die Grenze nach Polen dicht. Die neue Regelung tritt nun am 27. März in Kraft.