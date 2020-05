Potsdam

Zurück zur Normalität. Das Bergmann-Klinikum will bis Ende Juni in den Regelbetrieb zurückkehren. Nach den Managementfehlern am Beginn der Corona-Pandemie soll das größte Krankenhaus der Landeshauptstadt wieder seinen regionalen Gesundheitsauftrag über Potsdam hinaus erfüllen können. Lesen Sie dazu: Stadt hebt Auflagen für Bergmann-Klinik komplett auf

Keine Prämie bei St. Josefs

Was den einen freut, löst beim anderen Frust aus. Während das kommunale Klinikum seinen Mitarbeitern für den besonderen Einsatz gegen das Virus mit einem 500-Euro-Bonus dankt, gehen die meisten Kollegen im St. Josefs Krankenhaus leer aus. Dabei haben sie lange die Hauptlast der Krise getragen. Lesen Sie dazu: Kein Corona-Bonus fürs St. Josefs-Krankenhaus

Neues Licht für Potsdam

Der lange erwartete Radweg zur Regenbogenschule wird ein technisches Novum mit sich bringen. Die Straßenlaternen werden dort erst richtig hell, wenn sich ein Radfahrer nähert. Die Lösung gilt als Blaupause für die Umstellung der Potsdamer Stadtbeleuchtung in den kommenden zehn Jahren. Lesen Sie dazu: Potsdam testet dynamische Beleuchtung auf Radwegen

Wasser-Havarie in der Innenstadt

Ein Bagger beschädigte ein Wasserrohr. Quelle: Julian Stähle

Am Montagnachmittag ist die Wasserversorgung in weiten Teilen der Potsdamer Innenstadt aufgrund eines Wasserrohrbruchs zusammengebrochen. Lesen Sie dazu: Zwischenfall bei Bauarbeiten legt Wasserversorgung in Innenstadt lahm

Nichts für Kinderohren

Lange mussten Kinder in der Ausländerbehörde als Übersetzer für ihre Eltern fungieren. Klar, dass sie dadurch Dinge zu hören bekamen, die nichts für Kinderohren sind. Jetzt ist eine Lösung in Sicht. Lesen Sie hierzu: Potsdams Ausländerbehörde bekommt Videodolmetscher

