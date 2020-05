Ernährungsforscher untersuchen Auswirkungen der Pandemie

Potsdam

Die bundesweite Nako-Studie (abgekürzt für: Nationale Kohorte) zu Ernährung und Gesundheit macht im Rahmen ihrer Untersuchung eine Sonderumfrage zur Auswirkung der Coronakrise in Deutschland. Auch die 10000 Studienteilnehmer in Brandenburg und Berlin werden demnächst Briefe vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (Dife) in Bergholz-Rehbrücke ( Potsdam-Mittelmark) bekommen. Das Institut leitet das regionale Nako-Studienzentrum in Berlin-Steglitz.

13 Seiten Extra-Fragen

In dem 13 Seiten umfassenden Fragebogen sollen die Teilnehmer Auskunft über ihren aktuellen Gesundheitszustand, über mögliche Erfahrungen mit spezifischen Covid-19-Krankheitssymptomen, über ihre Sozialkontakte sowie die Auswirkungen der verhängten Einschränkungen auf ihr Leben geben. Interessant seien die Auswirkungen der Pandemie besonders auf das Ernährungsverhalten, den Alkoholkonsum und die körperliche Aktivität, sagt Matthias Schulze, Dife-Epidemiologe und Leiter des regionalen Studienzentrums. Die Befragung solle bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Rüdiger Braun