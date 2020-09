Potsdam

Ob der 20-jährige Student Max aus Potsdam wohl repräsentativ ist? Er schwört gegenüber der MAZ Stein und Bein, dass er nicht zu Berliner Partys fährt, wo derzeit trotz steigender Infektionszahlen wieder viel getanzt und getrunken wird. Er treffe sich mit Freunden allenfalls in kleinen Gruppen in Potsdam, wo man die Abstandsregeln gut einhalten könne und außerdem im Freien sei. Andererseits könne er die Partywut seiner Altersgenossen schon verstehen.

Jeder hat Bock zu feiern

„Jeder hat halt Bock feiern zu gehen“, sagt er. „Es juckt jedem in den Fingern. Das merke ich auch bei meinen Freunden. Aber es ist allen klar, dass es nicht möglich ist.“ Was in diesem und anderen Äußerungen junger Menschen deutlich wird: In der Coronakrise wurde über die Bedürfnisse und Perspektive ganzer Bevölkerungsgruppen einfach hinweg gesehen. Und dann wundere man sich, wenn mache wie etwa in Stuttgart ausrasteten.

Wilfried Schubarth, Professor für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam, atmet förmlich auf, als er auf das Thema angesprochen wird. „Es hat sich früh gezeigt, dass die Krise gerade die Schwächeren trifft“, sagt er. Der Professor, der zum Beispiel auch zu Gewalt und Mobbing an Schulen forscht, findet, dass man schon längst viel genauer hätte hinsehen und reagieren müssen. Gegenüber der MAZ zitiert er gleich eine Reihe aktueller Studien, die sich schon frühzeitig mit den Folgen der Pandemiepolitik auf Jüngere und die Jüngsten befasst haben. Schubarth nennt zum Beispiel die JuCo-Studie der Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main, die bereits Anfang Mai 6000 Jugendliche befragt hatten. 40 Prozent der Befragten erlebten die Einschränkungen durch Corona mindestens als mittlere, viele gar als schwere Belastung. Die meisten zeigten Sorgen, andere versanken gar in Depression.

„Die Jugendlichen sehen nicht, dass sie mit ihren Anliegen Gehör finden“, sagte damals eine der Autorinnen, Johanna Wilmes. Die jungen Menschen hätten den Eindruck, dass gegenwärtig die Erwachsenen allein entscheiden, wie sie in der Corona-Krise ihren Alltag zu gestalten haben.

Autohäuser öffneten, Sportplätze blieben zu

Dass Jugendliche kaum Gehör fanden, ist auch der Eindruck des Pädagogischen Leiters des Potsdamer Treffpunkt Freizeit, Uwe Rühring. Nach den ersten Lockerungen für den Einzelhandel im Frühsommer hätten auch ihn Jugendliche gefragt, warum es für ihren Alltag keine Erleichterungen gebe. „Autohäuser konnten öffnen, aber ihre Treffpunkte, Sportplätze sowie die Jugendeinrichtungen waren immer noch komplett geschlossen“, so Rühring auf MAZ-Anfrage. Potsdamer Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe hätten dann selbst ein Öffnungskonzept erarbeitet, das eine schrittweise Öffnung der Jugendeinrichtungen in der Landeshauptstadt ermöglichte.

Die noch laufende Corona KiTa-Studie des Deutschen Jugendinstituts in München hat wiederum herausgefunden, dass 30 Prozent der Kita-Kinder während des Lockdowns-Einsamkeit verspürt hätten. „Wir wissen aus der Psychologie, dass Kinder und Jugendliche ein Gegenüber brauchen. Sie wollen auch gespiegelt werden“, sagt dazu Schubarth. Andere Kinder und Jugendliche seien der stärkste Entwicklungsanreiz.

Der Erziehungswissenschaftler bedauert besonders, dass Kinder im Schulalter zur Beginn der Krise nur als Leistungsträger wahrgenommen worden seien und man nur über verpassten Unterrichtsstoff diskutiert habe, nicht aber über die Schule als einen sozialen Ort, den die Schüler brauchten. „Schule ist auch ein Lebensraum“, sagt der Professor. „Das ist durch die Coronakrise deutlich geworden“. Schubarth hofft nun auf eine kritische Diskussion, in der die Schule auch als ein Ort der Wertevermittlung gesehen werde.

Jugendliche sind gar nicht so hedonistisch

Im Falle älterer Jugendliche arte die Krise in einen neuen Generationenkonflikt aus. Nicht nur dass sie momentan von üblichen Geselligkeiten und Vergnügungen abgeschnitten seien, sie müssten ja auch die künftigen finanziellen Lasten der Krise mittragen. Dabei habe schon die jüngste Sinus-Jugendstudie dieses Jahres gezeigt, dass bei Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren die hedonistische Mentalität im Abschwung sei.

Ganz anders als die Corona-Ausraster nahezulegen scheinen, hatten schon vor der Krise Lifestyle und Party an Bedeutung verloren. Stattdessen sind für viele junge Menschen „Leistung“ und „Selbstverantwortung“ selbstverständlich, obwohl sie andererseits dem kapitalistischen Wettbewerbsprinzip misstrauen.

Schubarth findet deshalb, dass sich die Jugend zumindest jetzt besser artikulieren können muss. „Jugendliche sollten wenigstens in digitaler Form mitsprechen können.“ Auch sollten Sozialarbeiter über digitale Kanäle den Kontakt zu Jugendlichen suchen, um die Jugendarbeit irgendwie fortzusetzen. Schubarth sieht auch einen Bedarf an kindertherapeutischen Angeboten und sei es in digitaler Form.

„Kinder und Jugendliche brauchen eine eigene Interessenvertretung“, sagt Schubarth. „Ich sehe das auch an der Universität.“ Auch dort seien im Zuge der pandemiebestimmten Schließung politische Aktivitäten und Diskussionen der jungen Leute ins Hintertreffen geraten. Würde mehr auf sie gehört, könne man sehen, ob sie selbst Vorschläge für eine Verbesserung ihrer Situation in der Krise machen. Vorschläge in eigener Sache machten derzeit ja auch die professionellen Fußballvereine.

Die Kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Isabelle Vandre, meint ebenfalls, Interessen von Kindern und Jugendlichen seien nicht berücksichtigt worden. „Das wird auch im Landes-Kinder und Jugendausschuss so eingeschätzt“, sagt sie. Man habe Kinder als Schulpflichtige oder als Schutzbedürftige, weniger aber als Menschen mit eigenen Interessen wahrgenommen. Das habe auch die Debatte um die Schließung der Spielplätze gezeigt.

Jugendarbeit muss weiter laufen

Bei Jugendlichen sei es ähnlich: „Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sich auch während des Lockdowns mal drei Jugendliche getroffen hätten.“ Stattdessen sei auch sei die Jugend- und Sozialarbeit stark heruntergefahren worden. „Wir müssen über die Systemrelevanz von Kinder- und Jugendarbeit reden“, sagt Vandre. Auch in Zeiten des Lockdowns hätte aufsuchende Sozialarbeit, bei der Sozialarbeiter zu üblichen Treffpunkten von Jugendlichen fahren, möglich sein müssen. Darüber werde derzeit im Ausschuss gesprochen.

Pragmatische Lösungen schlägt der Leiter des Potsdamer Treffpunkt Freizeit, Uwe Rühling vor. Die flächendeckende Schließung von Jugendeinrichtungen sei in dieser Form und so lange nicht nötig gewesen. Sie seien ja auch eigentlich dazu da, Jugendliche in Krisen zu begleiten. „Wir müssen als Stadtgesellschaft akzeptieren, dass insbesondere wenn Clubs und Veranstaltungsräume geschlossen sind, Jugendliche in der Öffentlichkeit, auf Straßen, Plätzen und Parks ihren Raum bekommen“, sagt Rühling. Deshalb sollte es unter Pandemiebedingung auf dem Potsdamer Luisenplatz nicht nur Weinfeste, sondern eben auch Konzerte und Jugendkultur geben. „Auch mit Abstand.“

Der Sozialwissenschaftler Schubarth selbst plant für den Spätherbst einen Workshop mit verschiedenen Bildungsträgern, Politikern und Jugendorganisationen, in denen die Auswirkungen der Coronakrise auf die Kinder und Jugendlichen erfasst werden.

Von Rüdiger Braun