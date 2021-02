Potsdam

Der Klimawandel spielte womöglich eine wichtige Rolle bei der Entstehung vom SARS-CoV-2 oder vielmehr: Beim Überspringen des ursprünglich wahrscheinlich in Fledermäusen vorhandenen Virus auf den Menschen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie der Universität Cambridge, des Mathematikers Robert Beyer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Camilo Moras von der Universität Hawai'i-Manoa.

Klimatische Veränderungen durch die Erderwärmung in Südchina hätten das Wachstum von Waldgebieten befördert, die Fledermäusen einen geeigneten Lebensraum bieten, so der in der Zeitschrift „Science of the Total Environment“ veröffentlichte Artikel.

Vegetation in Yunnan, Laos und Myanmar hat sich verändert

Die Wissenschaftler hatten sich die Entwicklung der natürlichen Vegetation in der südchinesischen Provinz Yunnan und den benachbarten Gebieten in Myanmar und Laos im letzten Jahrhundert angeschaut. Den Quellen zufolge wurde das tropischem Buschland allmählich von tropischer Savanne und Laubwald zurückgedrängt.

Dieser Prozess habe die Ausbreitung zahlreicher neuer Fledermausarten ermöglicht. Durch diese kamen wiederum rund 100 neue Arten von Coronaviren in die Region. Genetische Daten legen nahe, dass SARS-CoV-2 in genau dieser Region erstmals in Fledermäusen aufgetreten ist.

„Im letzten Jahrhundert hat der Klimawandel im wahrscheinlichen Ursprungsort von SARS-CoV-2 den Lebensraum für Fledermäuse deutlich attraktiver gemacht“, sagt der Pik-Wissenschaftler Robert Beyer. Damit seien auch die vielen Coronaviren, die diese Tiere in sich tragen, in eben dieses Gebiet vorgerückt.

Fledermäuse rücken in neue Lebensräume vor

Das Vorrücken der Fledermäuse in neue Lebensräume ermöglichte auch deren Begegnung mit anderen Tieren. Auch diese konnten so zu Überträgern der potentiell tödlichen Erregern werden. In der südchinesischen Yunnan Provinz sind zum Beispiel auch die Schuppentiere (auch bekannt als Pangolin) heimisch.

Diese fungierten wahrscheinlich als Zwischenwirte für SARS-CoV-2. Virologen nehmen an, dass das Virus von Fledermäusen auf die Schuppentiere übergesprungen ist, die dann später auf einem Wildtiermarkt in Wuhan gehandelt wurden. Dort könnten sich erstmals Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Derzeit sind etwa 200 Krankheiten bekannt, die sowohl bei einem Tier wie auch beim Menschen vorkommen und in beide Richtungen übertragen werden können.

Weltweit tragen Fledermäuse schätzungsweise über 3000 verschiedene Coronaviren in sich. Die meisten davon können nicht ohne weiteres auf Menschen überspringen. Andere hingegen schon – neben SARS-CoV-2 sind auch auch SARS-CoV-1 und MERS sogenannte Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übersprangen und dann große Epidemien verursachten.

Weil sich dieser Mechanismus in letzter Zeit häuft, halten es die Autoren der Studie auch aus epidemiologischer Sicht für wichtig, den Klimawandel zu bremsen. Camilo Mora von der Universität Hawai'i-Manoa sagt: „Wir wissen, dass der Klimawandel die Übertragung von Viren in Wildtieren auf den Menschen beschleunigt. Das sollte uns dringend dazu veranlassen, Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen zu verbessern.“

