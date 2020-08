Potsdam

Ja, natürlich hatte sie manches vor fünf Jahren etwas zu optimistisch eingeschätzt. „Der Weg ist kompliziert und steinig – und vieles wussten wir einfach noch nicht am Anfang“, sagt die Professorin für empirische Bildungsforschung an der Universität Potsdam, Miriam Vock. Dass es zum Beispiel selbst für Akademiker unheimlich schwer würde, in kürzester Zeit eine ihnen völlig unbekannte Fremdsprache so zu lernen, dass sie fast auf einem muttersprachlichen Niveau sprechen könnten, hatte sie nicht als die große Hürde angesehen, die es dann tatsächlich war. „Aber natürlich stehe ich heute noch zu der Idee“, sagt Vock. Letztlich falle die Bilanz gut aus. „Wir haben viel geschafft, aber wir sind noch auf dem Weg“, sagt die Expertin für Didaktik über das von ihr entwickelte Refugee Teachers Program an der Universität Potsdam.

Durch Sprachkurse eine neue Chance

Was war Vocks Idee Ende 2015? Sie wollte zumeist aus Syrien geflüchtete Akademiker und Lehrer durch intensive Sprachkurse an der Universität und durch eine praktische Einführung in den deutschen Unterricht zumindest so weit fit machen, dass sie an deutschen Schulen unterstützende Lehraufgaben, zum Beispiel als sogenannte Assistenzlehrer, übernehmen könnten. Die Nachfrage nach dem ersten Kurs im April 2016 war dann viel höher als von der Initiatorin erwartet. Auf die Ausschreibung der Universität hatten sich etwa 700 Interessierte aus ganz Deutschland gemeldet. Dabei gab es damals nur etwa 60 Plätze. Dieses Interesse riss seither nicht ab. „Im bisher letzten Durchgang, der im Frühjahr 2019 startete, gingen im Winter 2018 bei uns 115 Bewerbungen ein, die die formalen Anforderungen erfüllten“, sagt Vock. Vergeben werden konnten diesmal sogar nur 23 Plätze.

Inspirierte mit ihrem Refugee Teachers Programm auch andere Hochschulen: Unterrichtsforscherin Miriam Vock. Quelle: Fabian Heisler

Bereits am Ende des ersten Kurses, Ende September 2017, hielten immerhin 28 der insgesamt 55 zumeist aus Syrien geflüchteten Teilnehmer ein Diplom in der Hand. Sie hatten mit C1 das zweithöchste Sprachniveau erreicht, das ein Fremdsprachler überhaupt erreichen kann. Wer sogar C2 schafft, der hat „annähernd muttersprachliche Kenntnisse“. Inzwischen haben insgesamt 60 Männer und 45 Frauen das Refugee Teacher Program durchlaufen. Schon im vergangenen Herbst hatten 20 dieser früheren Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland zumindest zeitweilig einen Job als Assistenzkraft, 39 immerhin als pädagogische Unterrichtshilfe gefunden. Brandenburg selbst beschäftigte laut dem Bildungsministerium 14 Absolventinnen und Absolventen als Assistenzkräfte und 36 Absolventen als pädagogisches Personal. Letzteres hilft zum Beispiel in Ganztagsschulen bei der Betreuung von Nachmittagsgruppen.

Mit fester Anstellung in Fürstenwalde

Eine dieser erfolgreichen Teilnehmerinnen ist Hend Al-Khabbaz. Seit nunmehr schon vier Jahren unterrichtet sie an der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde/ Spree ( Oder-Spree). „Ich hatte richtig Glück, dass ich für das Programm akkreditiert wurde“, sagt die 37-jährige Syrerin. Tatsächlich sei es keineswegs leicht, eine neue Sprache so intensiv und schnell zu erlernen. Aber sie habe hart daran gearbeitet: sechs Stunden an der Universität, sechs Stunden zu Hause, dazu viel deutsches Radio und Fernsehen.

Am Anfang sei es an der Schule dennoch schwer gewesen. Verwaltungsabläufe, Details des Schulsystems und des Unterrichts waren schwer zu durchdringen. „Oft habe ich Begriffe gehört, die ich nicht kannte –und die Kollegen haben oft auch Abkürzungen benutzt, die ich nicht verstand.“ Jetzt aber nach vier Jahren hat sich Hend Al-Khabbaz eingefuchst –und ist ein ganz normales Mitglied des Kollegiums.

„Auf jeden Fall“ sieht sie im Refugee Teachers Programm ein Erfolgsmodell. „Ich kenne auch viele Teilnehmer, die in Potsdam und Berlin eine Arbeit gefunden haben“, sagt sie. Sie selbst muss sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen. An der Sigmund-Jähn-Schule gibt es viele Kinder mit Migrationshintergrund, auch Arabisch-Unterricht findet dort statt. Schulleiterin Ines Tesch, die Al-Khabbaz unbefristet eingestellt hat, will ihre neue Lehrerin unbedingt halten.

Nicht allen ist es so gut ergangen wie Al-Khabbaz. Gerade aus der ersten Gruppe sind nach hoffnungsfrohem Beginn am Schuldienst wieder viele arbeitslos geworden. Eine Rolle spielte nicht zuletzt eine Mitteilung des brandenburgischen Bildungsministeriums vom vergangenen Jahr. Für eine Assistenzlehrkraft reiche das C1 Niveau eigentlich nicht aus, hieß es. Solche Lehrkräfte könnten höchstes besonderes pädagogisches Personal sein. „Für die allermeisten ist das nicht das Ziel“, sagt Vock. „Sie sehen sich schon als Lehrkräfte und wollen auch selbständig tätig sein.“ Viele Refugee Teachers waren so frustriert, dass sie darauf hinwarfen. Andere haben verbissen weitergelernt und sogar das C2-Sprachzertifikat erworben. „Auch da ist der Frust groß. Sie haben so viel geleistet über die ganzen Jahre und sind immer noch in einer prekären Situation“, sagt Vock.

Das Programm wurde ständig verbessert

Die größten Schwierigkeiten des Projekt waren auch den anfänglichen Umständen geschuldet. Die ersten Teilnehmer waren neu in Deutschland und hatten so gut wie keine Sprachkenntnisse. Beim den jüngsten Durchläufen ist nicht nur das besser, inzwischen hat die Universität das Programm auch verändert. Zum Beispiel wird für die Teilnahme schon ein gewisses Sprachniveau vorausgesetzt. Auch didaktisch wurde aufgerüstet. Dozenten achten jetzt noch mehr auf individuelle Betreuung. Schon diesen Sommer bestanden auch deswegen alle Teilnehmer die Prüfung. Vock glaubt, dass nach der Wiederaufnahme des dann noch weiter reformierten Programms voraussichtlich im kommenden Frühjahr auch die Beschäftigungschance viel größer sein werden.

Der Weg, so Vock, werde im Idealfall dann länger sein als nur ein universitärer Kurs. Es müsse auch eine berufsbegleitende Ausbildung geben. Das ist natürlich schwierig, wenn Lehrkräfte schon übers ganze Land verteilt sind und es überdies zu wenig Plätze für Sprachausbildung auf höchstem Niveau gibt. Als Ideal schwebt Vock aber nach wie vor eine selbständige Lehrkraft an deutschen Schulen vor, die auch eine besondere Funktion übernehmen kann. „Sie haben besondere Kompetenzen und Wissen, ganz einfach durch ihre Herkunft und ihre Sprachkenntnisse und ihre Erfahrung. Das wird noch zu wenig genutzt“, erläutert Vock. Dabei könnten die "Refugee Teachers" beim Umgang mit geflüchteten Kindern oder Schülern mit Migrationshintergrund besonders helfen. „Ich weiß aus Gesprächen, dass viele sich auch mit den arabisch sprechenden Eltern dieser Kinder unterhalten. Aber das wird noch nicht systematisch eingesetzt.“ Genau das solle aber geschehen, denn Migration werde es nach Deutschland weiterhin geben.

Das wird auch an anderen Hochschulen so gesehen, wo Vocks Idee eigene Programme angeregt hat. „Nachahmerprogramme gibt es unter anderem an den Universitäten Bielefeld und Bochum“, sagt Vock. Sogar in Wien werden geflüchtete Lehrkräfte inzwischen weitergebildet. Insofern ist Vock auch optimistisch, was die Bewältigung der Migration in Deutschland überhaupt angeht. „Ich finde, wir haben gerade zu Anfang unheimlich viel geschafft“, sagt sie. Nur nachlassen dürfe man mit der Anstrengung nicht. So wie die ausgebildeten Refugee Teachers, deren Perspektive nach wie vor oft unsicher sei, dürften auch andere Menschen nicht im Regen stehen gelassen werden. Integration, das habe ihr Programm auch gezeigt, sei langwierig und anstrengend. „Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man jenseits von klassischen Lehrerstellen neue Stellen an Schulen definiert“, meint Vock. Zum Beispiel könnten es Lehrer geben, die explizit Integrationshelfer seien. Wenn sich die Gesellschaft durch solche Angebote auf die Migration einstellen würde, hätten beide Seiten einen Gewinn. Und man würde noch viel mehr schaffen.

