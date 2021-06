Potsdam

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat am Dienstag das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam als einen Vorreiter in der internationalen Wissenschaftsdiplomatie ausgezeichnet. Der mit 75000 Euro dotierte Preis für Bildungs- und Wissenschaftsdiplomatie würdigt die Leistung der renommierten Forschungseinrichtung, über nationale Grenzen hinweg vertrauensvolle und nachhaltige Partnerschaften aufzubauen und so sogar für politische Entspannung zu sorgen.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat jetzt das GFZ für seine Zusammenarbeit mit russischen Forschern gewürdigt. Quelle: dpa

Das GFZ verdankt diese Auszeichnung vor allem dem von seinem Internationalen und Projektbüro eingereichten Kommunikationskonzept „Gemeinsam für ein besseres Klima – Aktive Wissenschaftsdiplomatie mit Russland“. Hier wird eine gemeinsame Klima- und Nachhaltigkeitsforschung zusammengefasst, die Deutschland und Russland bereits über viele Jahrzehnte verbindet.

Die Herausforderungen sind nur gemeinsam zu meistern

Laut Karliczek seien Pandemien wie Corona, der Klimawandel und der Erhalt der Biodiversität die großen Herausforderungen unserer Zeit. „Am Ende können wir sie nur gemeinsam meistern.“ Deshalb sei internationale Forschungszusammenarbeit in diesen Feldern so wichtig. Das GFZ leiste solche Zusammenarbeit beispielhaft.

Das GFZ hat viele Kanäle Richtung Osten. Die gemeinsame Klima- und Nachhaltigkeitsforschung begann mit einer Auftaktveranstaltung in der Deutschen Botschaft in Moskau. Inzwischen gibt es bilaterale Webseminare, eine Fotoausstellung, das Programm „Journalist in Residence“ und nicht zuletzt eine Sommerschule für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Altai-Gebirge.

Künftig wollen weitere Helmholtz-Zentren sowie Universitäten diese Zusammenarbeit unterstützen. Hinzu kommen sollen auch russische Forschungseinrichtungen, das Helmholtz-Büro in Moskau, das dortige Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus DWIH sowie gesellschaftliche Einrichtungen in Deutschland und Russland.

GFZ will junge Forscher erreichen

„Mit unserem Kommunikationskonzept wollen wir verstärkt auch junge Menschen erreichen, denn sie sind das Fundament, auf dem die zukünftigen Beziehungen unserer Länder ruhen und wo gegenseitiges Vertrauen und Verständnis wachsen können“, sagt dazu der kommisssarische Vorstandsvorsitzende des GFZ, Niels Hovius.

Durch die Kommunikationsmaßnahmen des GFZ würden insgesamt die Deutsch-Russischen Forschungsaktivitäten stärker in das Bewusstsein von Politik und Gesellschaft gerückt, erklärte anlässlich der Preisverleihung der Initiator und Leiter des Kommunikationsprojekts, Ludwig Stroink. Stroink kündigte an, mit einer breit aufgestellten Kampagne die Roadmap zur Deutsch-Russischen Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation zu flankieren.

Von Rüdiger Braun