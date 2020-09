Potsdam

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat den Eilantrag eines Russen, mit dem er seine Abschiebung verhindern wollte, abgelehnt. Der Antragsteller war 2017 vom Kammergericht Berlin wegen Unterstützung des Islamischen Staates (IS) und der Billigung von Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Vor seiner Festnahme 2015 hatte er Kontakte zur radikal-salafistischen Szene in Berlin und hielt sich unter anderem in dem mittlerweile verbotenen Verein Fussilet 33 in Berlin-Moabit auf, zu dem auch der Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016, Anis Amri, enge Verbindungen unterhielt.

Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt

Wegen der Unterstützung des IS hat die Ausländerbehörde der Stadt Potsdam den Antragsteller ausgewiesen und eine Aufenthaltserlaubnis abgelehnt. Seinen Antrag gegen eine Abschiebung hat er mit einer psychischen Krankheit und Selbstmordneigung begründet. Die Kammer verfügte mit ihrem Beschluss vom 4. September, dass die Abschiebung in ärztlicher Begleitung erfolgen und der Mann in Russland einem Arzt übergeben werden muss.

Anzeige

Gegen den Beschluss steht dem Antragsteller die Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu.

Von MAZonline