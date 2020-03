Ein Online-Test vor dem Corona-Test

Potsdam

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist in Zeiten der Corona-Krise häufig besetzt. Für den Schutz der Bevölkerung in der Pandemie ist das eher suboptimal, aber bei der Masse der Anrufer wohl kaum zu ändern. Oder doch?

Wissenschaftler und Studierende des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) haben sich Gedanken darüber gemacht, wie die Hotlines entlastet werden könnten. Am Wochenende entwickelten sie beim Hackathon „#WirvsVirus“ der Bundesregierung einen Prototypen einer entsprechenden Online-Plattform.

Ein Rückruf vom Gesundheitsamt

Würde „ coronaqueue.de“ am kommenden Wochenende von den Experten der Bundesregierung tatsächlich als nützliches Instrument ausgewählt, würde jeder Mensch mit Beratungsbedarf einen Rückruf vom Gesundheitsamt bekommen – und zwar umso schneller, je dringlicher sein oder ihr Anliegen ist.

Wie soll das gehen? Auf der Plattform wird im Fragebogen zum Beispiel das Alter, die Reisetätigkeit, die Kontakte und bestimmte Symptome des an einem Corona-Test Interessierten abgefragt. Die Daten sollen dem Gesundheitsamt übermittelt und je nach Antworten in ihrer Dringlichkeit gewichtet werden.

„Grundsätzlich funktioniert der Prototyp“, sagt die HPI-Doktorandin Tamara Slosarek, „er ist nur noch nicht angeschlossen.“ Ob das geschieht, hänge davon ab, ob die Organisatoren der bundesweiten „#WirvsVirus“-Veranstaltung im Laufe dieser Woche die Präsentation der Gruppe, zu der es auch ein Youtube-Video gibt, als ein vielversprechendes Projekt einschätzen.

Wartezeit und Dringlichkeit kombinieren

„Natürlich wären noch einige Verbesserungen nötig“, sagt Slosarek. Zum Beispiel denkt die Gruppe noch daran, die Dringlichkeit einer Anfrage – hohes Fieber und Kontakte mit Infizierten legen zum Beispiel einen schnellen Rückruf des Gesundheitsamtes nahe –mit dem Datum der Einsendung zu kombinieren.

„Es wäre dann eine Mittelweg zwischen Priorität und Wartezeit“, so Slosarek. In Grundzügen aber sei „ Coronaqueue“ schon jetzt einsatzfähig. Praktisch verteile das System jedem Einsender an die Gesundheitsämter eine Art Ticketnummer, wann er endlich mit einem Rückruf dran sei. Den Ämtern selbst gibt es eine Info darüber, welche Anfrage zuerst abgearbeitet werden sollte und wie groß der aktuelle Ansturm ist.

„Der große Vorteil des Systems wäre, dass ein Interessent auf jeden Fall einen sicheren Kontaktpunkt zu den Ämtern hätte“, so Slosarek. Dass man trotz eines großen Bedarfs an einem Test nicht zu den Stellen durchdringe, wäre dank der online-Vermittlung ausgeschlossen. „Überhaupt kein Rückruf passiert mit diesem System nicht“, sagt Slosarek.

Noch andere clevere Systeme in petto

„ Coronaqueue“ ist nicht das einzige System, mit dem HPI-Studierende auf dem Hackathon reussierten. Marc André Freiheit und sein Team haben mit „Covid Q“ eine digitale Warteschlange entwickelt. Ganz ähnlich wie bei „ Coronaqueue“ ermittelt das System über eine Handyapp die Dringlichkeit eines Falles und weist dann dem Interessierten ein Testzentrum in seiner Nähe zu.

Zugleich berechnet es die Wartezeit, so dass der oder die zu Testende nicht stundenlang mit anderen in einer Reihe stehen muss. Auch „Covid Q“ ist bisher nur ein Prototyp, der aber zum Einsatz kommen könnte, wenn er sich gegen andere Vorschläge durchsetzt.

Insgesamt hatten sich am vergangenen Wochenende rund 42000 Menschen zum „#WirvsVirus“-Hackathon angemeldet, den die Bundesregierung gemeinsam mit einer Reihe von Digitalinitiativen und Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) als Schirmherr veranstaltet hatte. Gegen das aktuelle Versammlungsverbot verstießen die Teilnehmer nicht. Die Zusammenkunft fand ausschließlich virtuell im Netz statt.

Von Rüdiger Braun