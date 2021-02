Potsdam/Berlin

Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) wird künftig von einem Potsdamer geleitet. Der 49-jährige Politikwissenschaftler Harald Geywitz setzte sich bei der Wahl des Vorsitzenden des Kirchenparlaments knapp durch, die diesmal als Video-Konferenz stattfand.

Geywitz erhielt am Mittwochabend 58 Stimmen; sein Mitbewerber, der Verwaltungsrichter Fabian Eidtner aus Berlin, bekam 43 Stimmen. Geywitz ist damit Nachfolger der bisherigen Synodenpräses Sigrun Neuwerth. Aus dem Kreis der 16 Kandidierenden wurden fünf Frauen und sieben Männer zu Mitgliedern der neuen Kirchenleitung gewählt.

Die Synode vertritt 890.000 evangelische Christen in knapp 1.200 Gemeinden in Berlin, Brandenburg und der Region Görlitz.

Die Kirche müsse fit für die Zukunft gemacht werden

Nach den Worten von Geywitz muss die Kirche für die Zukunft fit gemacht werden, stärker auf Professionalität setzen und mehr digitale Reichweite entwickeln. In der aktuellen Pandemie sei vieles in Frage gestellt worden, nicht alles sei mehr selbstverständlich. Überdies seien viele schwierige soziale Verhältnisse entstanden. In einer „ganz schön unfriedlich“ gewordenen Gesellschaft dürften nicht diejenigen vergessen werden, die besondere Aufmerksamkeit bräuchten, wie die Kinder, betonte der neue Präses, der in dieses Ehrenamt für sechs Jahre gewählt wurde. Der Vorsitzende des Kirchenparlaments regelt die Geschäfte der Synode, beruft sie ein und leitet die Tagungen.

Harald Geywitz, der Mitglied der SPD ist und sich hin und wieder über die Landes- und Bundespolitik seiner Partei auch kritisch äußert, lebte seit 1992 in Potsdam lebt und gehört dort der Nikolaikirchengemeinde an. Er ist verheiratet, zwei Kinder, ist seit 2014 Mitglied der Landessynode und von deren Haushaltsausschuss. Zuletzt hat er die Landeskirche auch in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vertreten.

Nach dem Studium der Diplom-Verwaltungs- und Politikwissenschaft an den Universitäten Konstanz und Potsdam arbeitete er einige Jahre in Brüssel und ist seit 20 Jahren für Unternehmen der Telekommunikations- und Digitalwirtschaft tätig. Neben dem ehrenamtlichen kirchlichen Engagement ist er im Vorstand des Deutschen Kinderhilfswerks aktiv. Der kirchenpolitische Sprecher der brandenburgischen SPD-Landtagsfraktion, Johannes Funke, gratulierte Geywitz am Donnerstag zur Wahl.

Von Igor Göldner