Potsdam

Es ist ein Experiment, wenn auch kein ganz freiwilliges: An diesem Freitag startet die Universität Potsdam ihre erste digitale Kinderuni. „Die Corona-Pandemie zwingt uns, Abstand zu halten und auf Großveranstaltungen zu verzichten“, schreiben die Organisatoren auf der Website. Doch die beliebte Veranstaltung für Schüler der Klassen drei und vier deshalb einfach abzusagen, kam für sie nicht infrage. Also macht die Universität das, was viele andere Organisatoren von Veranstaltungen seit März diesen Jahres auch machen: Sie geht ins Netz.

Am Freitag können die ersten teilweise mit großem Aufwand erstellten drei Video-Vorlesungen auf der Internetseite www.uni-potsdam.de/de/up-entdecken/up-erleben/kinder-universitaet/ abgerufen werden. Ein Video führt auf eine Reise zu den Sternen, ein anderes zeigt Rekorde in der Pflanzenwelt und ein drittes besucht das Innere von menschlichen Zellen. Außerdem findet am Freitag um 10 Uhr eine Online-Live-Vorlesung statt.

Anzeige

Mit dem Geowissenschaftler zu Ausgrabungen

Bei dieser Live-Übertragung führt der Geowissenschaftler Martin Trauth Schüler auf die Spuren der ersten Menschen und zeigt ihnen, was für ein Knochenjob seine Ausgrabungen in Ostafrika waren. Dazu gibt es eine virtuelle Campus-Tour, ein Gewinnspiel, kurze Sport-Videos und Material zum Weiterdenken und Selbstforschen. Die Uni will in den kommenden Monaten weitere leicht verständliche Videovorlesungen hinzufügen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich bin sehr froh, dass die Universität sich so pragmatisch aufgestellt hat und die Veranstaltung nicht einfach auf das nächste Jahr verschiebt“, sagt der Astrophysiker Martin Wendt, der per Video die Reise zu den Sternen unternimmt. „Es ist ein kleiner Vorteil, dass das Video leicht überall integrierbar ist“, sagt er. Aber das ist für Wendt nur ein schwacher Trost.

„Der große Nachteil ist, dass man eben selbst nicht da ist.“ Die Interaktion hält Wendt gerade bei Kindern für überaus wichtig. „In den vergangenen Jahren haben die Kinder gejubelt, wenn ich ihnen immer größere Sterne präsentierte. Ich gebe ihnen Anregungen, die Kinder fragen nach.“ All das falle bei der 20-minütigen Video-Vorlesung weg. Und vor allem fehle auch das Erlebnis, als Schüler zum ersten Mal beinahe ehrfurchtsvoll einen Campus zu betreten und die Vorlesungssäle zu bewundern. „Das alles ist schon fast ein KO-Argument.“

Uni-Leitung freut sich über Resonanz

Dennoch ist Wendt froh, dass das Format Kinder-Uni auf diese Weise sogar mitten im Corona-Jahr gerettet werden konnte. „Wir sind dankbar, dass es überhaupt passiert“, sagt er. Nicht zuletzt sei die digitale Kinder-Uni auch eine Anregung dafür, dass Live-Formate dauerhaft durch kluge Lehrvideos für alle ergänzt werden können, auch wenn letztere unheimlich aufwendig seien. Sechs Stunden dauerte das Filmen für den 20-Minuten-Clip.

Bei der Universitätsleitung selbst ist man schon jetzt zufrieden. „Es haben sich über 40 Klassen angemeldet“, teilt Sprecherin Silke Engel mit. Fast alle kämen aus Brandenburg. Aber selbst Schulen außerhalb des Landes hätten sich schon interessiert gezeigt. „Wir sind stolz auf die tollen Video-Vorlesungen“, sagt Engel. Die sind auch in der Tat hervorragend gemacht. Jetzt müssen sie nur noch geklickt werden.

Vorlesung Martin Wendt: https://www.uni-potsdam.de/de/up-entdecken/up-erleben/kinder-universitaet/digital/wendt-weltall

Von Rüdiger Braun