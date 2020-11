Potsdam

Günter Esser ist Psychotherapeut und Leiter der Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung an der Universität Potsdam. Die MAZ sprach mit ihm über die möglichen Folgen von Kontaktbeschränkungen für Kinder.

Herr Professor Esser, Kinder sollten sich nach dem Wunsch der Kanzlerin wegen Corona einen Freund oder eine Freundin aussuchen, mit dem sie die kommenden Wochen verbringen. Eine gute Idee?

Anzeige

Günter Esser: Ich halte das schon für eine schwierige Entscheidung. Das hieße ja zum Beispiel, dass am Ende vielleicht einige Kinder übrig bleiben, wenn jedes Kind nur mit einem zusammen sein darf. Auch die Entscheidung für einen besten Freund oder eine beste Freundin an sich könnte schon eine ganze Menge Schwierigkeiten mit sich bringen. Einige Kinder könnten sich durchaus abgelehnt fühlen. Die sozialen Probleme der Kinder könnten noch einmal deutlich verstärkt werden.

Kinder leiden unter Kontaktbeschränkungen

Warum sind Sie da so pessimistisch?

Der letzte Lockdown hat schon zu einer Menge Problemen geführt, als die Kinder kaum noch Kontakt zu anderen haben konnten. Dass dabei sehr viel nur noch über soziale Medien lief, ist zumindest einmal zweischneidig.

Was sind denn Ihre Erfahrungen vom Frühjahr?

Die Situation ist natürlich von den Kindern unterschiedlich verarbeitet worden. Unter meinen Patienten gab es Kinder, die sehr unter den Kontaktbeschränkungen gelitten haben, weil ihnen soziale Kontakte eben sehr wichtig sind. Für sie sind Begegnungen mit anderen Kindern die Belohnung schlechthin. Andererseits haben sich Kinder erleichtert gefühlt, die ohnehin Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten hatten. Dadurch, dass sie keinen Kontakt haben durften, standen sie nicht mehr unter dem Druck, nur deshalb Kontakte zu haben, weil das alle von ihnen erwarteten.

Aber könnten Kontaktbeschränkungen gerade für solche Kinder nicht eine große psychische Erleichterung bedeuten?

Zunächst ja. Aber normalerweise geht man davon aus, dass sich Kinder vor allem deshalb zurückziehen, weil sie im Kontakt mit anderen Kindern Misserfolge erlebt haben. Sie haben also keine sozialen Kompetenzen und machen vielleicht immer wieder Dinge, die bei anderen schlecht ankommen und werden deshalb von anderen Kindern gemieden. Das sehen sie dann auch als persönliches Versagen. Wenn solche Kinder sich zurückziehen und Corona als Vorwand nehmen, um zu sagen, ich muss ja jetzt niemanden mehr treffen, dann lernen sie erst recht nichts mehr im Sozialkontakt.

Selbst Schulmuffel freuten sich auf die Schule

Mit anderen Worten: Eine Kontaktbeschränkung bei Kindern ist unterm Strich nichts Gutes.

Nein, auf keinen Fall. Und es könnte ja bei der Empfehlung noch schlimmer kommen. Wenn sich zum Beispiel das Kind seinen Freund oder seine Freundin ausgesucht hat, mit dem es spielen will und es kommt irgendwann mit ihm oder ihr nicht mehr zurecht, dann hätte es ja gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt noch mit jemandem zu spielen. Normalerweise haben Kinder ja mehrere Kameraden, wo sich die Kontakte auch abwechseln. Die Fixierung auf einen einzigen Spielpartner ist sicher besser als gar keine Spielpartner, aber es kann auch eine Form der Kontaktstörung sein.

Was sind denn die unmittelbaren psychischen Folgen solcher Kontaktbeschränkungen bei Kindern?

Viele Kinder fühlten sich im Frühjahr stark gestresst. Statt zur Ruhe zu kommen, waren sie viel angespannter, vielleicht auch, weil sie noch viel mehr mit den elektronischen Medien zu tun hatten. Ich kann mich auch an einige Kinder erinnern, die in gewöhnlichen Zeiten überhaupt nicht gerne zur Schule gingen und die sich nach dem Lockdown extrem freuten, dass die Schulen wieder aufmachten und sie endlich wieder andere Kinder sehen konnten. Soziale Kontakte und soziale Anerkennung sind ja ein Grundbedürfnis. Dabei spielen Gleichaltrige eine große Rolle. Das können auch die Eltern und die Geschwister, wenn man welche hat, nicht ersetzen. Im Normalfall sind die Kinder ja zumeist immer mit anderen Kindern zusammen – sei es vormittags in der Schule oder nachmittags beim Spielen oder im Verein.

Nun werden die Beschränkungen ja nicht eingeführt, um Kindern zu schaden, sondern um das Virus einzudämmen. Sehen Sie die Möglichkeit von Kompromissen?

Es ist immer eine Abwägung. Es ist ja zum Beispiel strittig, wie groß das Risiko der Verbreitung des Virus durch Kinder überhaupt ist. Einige Studien sagen, da wird gar nichts verbreitet, andere sagen, es gibt sehr wohl eine gewisse Verbreitung durch Kinder. Im Vergleich zum Frühjahr war man jetzt ja auch viel vorsichtiger mit einem Lockdown für die Schulen. Insofern muss man immer zwischen zwei Risiken abwägen. Man muss sich bewusst sein, dass man mit Kontaktbeschränkungen auch Schaden anrichtet – genauso wie man wirtschaftlichen Schaden anrichtet, wenn man Restaurants schließt. Mir bleibt als Fachmann nichts anderes übrig, als darauf hinzuweisen, dass solche Entscheidungen für die Kinder negative Folgen haben und die Politiker das bedenken müssen. Mehr steht mir aber als Psychotherapeut nicht zu.

Von Rüdiger Braun