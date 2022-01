Potsdam

Sollen im Notfall auch Infizierte arbeiten, damit die kritische Infrastruktur nicht zusammenbricht? Mit dieser Forderung hat die Berliner Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) eine Debatte angestoßen. Giffey regte an, dass bei erheblichem Personalausfall auch Infizierte ohne Symptome weiterarbeiten dürfen. „Es geht hier wirklich um den Not-Not-Notfall“, sagte sie.

In Potsdam hält man diesen Vorstoß für nachdenkenswert. Am Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ steigt der Krankenstand ebenso wie die Zahl der Mitarbeiter in Kontaktquarantäne.

Klinik-Chef: „nur im Extremfall notwendig“

Wenn sich die Lage weiter verschärfe, müssten notfalls tiefgreifendere Maßnahmen ergriffen werden, hieß es am Montag auf Anfrage. „Wir müssten im Extremfall die Normalversorgung und unsere OP-Kapazitäten weiter begrenzen und auch Patienten in andere, weiter entferntere Krankenhäuser verlegen“, sagte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Den Einsatz von infektiösen, symptomfreien Mitarbeitern will er nicht ausschließen. Das sei „sicherlich eine andere Möglichkeit, die wir einsetzen müssten, um die Patientenversorgung aufrecht zu erhalten“, sagte Schmidt. „Wir gehen davon aus, dass es nur im Extremfall notwendig wird.“

Die Personalausfälle betreffen derzeit gleichverteilt alle Bereiche. Betroffen seien die stationären Bereiche genauso wie die Funktionsdienste und die Verwaltung. „Die Lage ist aktuell angespannt, doch wir sehen, dass unsere Ausfallkonzepte greifen“, sagte Schmidt.

Über die Ausfallkonzepte könnten die steigenden Ausfallzahlen bisher noch kompensiert werden. Das Klinikum profitiere dabei insbesondere auch von der Verkürzung der Isolationszeiten, wodurch Mitarbeitende die Teams schnell wieder verstärken könnten.

Lüttmann: Können nicht jede Infektion verhindern

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Brandenburger Landtag, Björn Lüttmann (SPD), sprach sich gegenüber der MAZ für flexible Lösungen aus, um die kritischen Bereiche personell nicht ausbluten zu lassen.

Der bürokratische Aufwand in den Gesundheitsämtern sei nicht mehr zu stemmen, in Betrieben, Kitas und Schulen würden Mitarbeiter fehlen, obwohl sie kaum oder gar keine Symptome hätten. „Deshalb plädiere ich dafür, über eine weitere Verkürzung der Quarantänezeiten für gering symptomatische und symptomfreie Menschen nachzudenken“, sagte Lüttmann. „Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht jede Infektion verhindern können und müssen, auch dies gehört zum Übergang von der pandemischen zur endemischen Phase.“

In der Landeshauptstadt beträgt der Krankenstand in der Verwaltung derzeit 12,8 Prozent, bei der Feuerwehr 13,2 Prozent. Einschränkungen in den kritischen Bereichen gebe es derzeit aber nicht, teilte ein Stadtsprecher mit.

Von Torsten Gellner