Potsdam

Sophie Sumburane hasst den Lockdown. „Meine drei Kinder können weder zur Schule, noch in den Kindergarten gehen. Ich bin nur eine Person, ich kann entweder arbeiten oder der Sechstklässlerin stumpfe Winkel erklären oder mit der Erstklässlerin Lautieren oder die Vierährige bespielen. Ich kann mit all dem nicht warten, bis mein Mann nach Hause kommt. Ich bin an der Grenze meiner Belastbarkeit,“, schreibt die Potsdamer Schriftstellerin und Bloggerin der MAZ.

Trotzdem fordert Sumburane –anders als Politiker in der aktuellen Öffnungsdiskussion – noch viel entschiedenere Schließungen. Ihre Vorstellung: Nur wenn Deutschland, ja, ganz Europa wirklich dicht macht, kann das Coronavirus ausgetrocknet werden. Ein kurzer, aber extremer Stillstand würde das Virus besiegen und uns allen endlich die Freiheiten und Sicherheiten zurückgeben, die uns seit elf Monaten fehlen.

Über 96000 Unterstützer

Sumburane ist eine von rund 430 Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern des Aufrufs „ZeroCovid“. Inzwischen haben sich über 96000 Menschen der Online-Petition angeschlossen.„Die Strategie, die Pandemie zu kontrollieren, ist gescheitert“, schreiben die Initiatoren am 11. Januar. Der Versuch der Eindämmung habe bloß unser Leben „dauerhaft eingeschränkt und dennoch Millionen Infektionen und Zehntausende Tote gebracht“. Die Unterzeichner fordern einen radikalen Strategiewechsel. Die Pandemie müsse nicht eingedämmt, sondern beendet werden. „Das Ziel darf nicht in 200, 50 oder 25 Neuinfektionen bestehen – es muss Null sein“. Dafür soll bei einem radikalen Lockdown vor allem auch die Wirtschaft „für eine kurze Zeit“ stillgelegt werden.

Die Autoren berufen sich auf einen Aufruf prominenter Wissenschaftler. In ihrem am 21. Januar 2021 in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichtem Aktionsplan für eine paneuropäische Coronabekämpfung sagen zum Beispiel die für ihre Modellrechnungen bekannte Physikerin Viola Priesemann sowie die Virologinnen Melanie M. Brinkmann und Sandra Ciesek, dass die gegenwärtigen Maßnahmen offensichtlich nicht effektiv genug waren. Die Wissenschaftler machen zwar eine ganze Bandbreite von Vorschlägen, eine zentrale Maßnahme ist aber auch bei ihnen die noch striktere Kontaktreduktion. Das heißt: so viel Homeoffice wie möglich, Fernunterricht statt Klassenzimmer und privat nur noch feste Bezugsgruppen ohne wechselnde Kontakte.

Die Forderungen überzeugen auch die Potsdamer Autorin von Kriminalromanen. Gerade weil sie die sich hinziehende Ungewissheit so sehr belastet, hat sich Sophie Sumburane diesem „ZeroCovid“-Aufruf angeschlossen. Die Kampagne denke den Shutdown vom Ende her. „Das Ziel ist, ein Leben ohne Covid, ein Leben, in dem wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob wir unsere Grundrechte ,zurück bekommen' “, sagt sie. Gerade ein radikales, europaweites Schließen von Betrieben, Logistikzentren und nicht-kritischer Infrastruktur könne ein Weg sein, „wie wir es nach einem Jahr endlich schaffen könnten, das Virus aus unserem Leben zu drängen“.

Ausbreitung des Virus im Job

Der Erfolg sei natürlich keineswegs gewiss, aber umgekehrt sei doch klar, dass das Virus immer wieder Chancen zur Ausbreitung bekomme, wenn wir uns immer noch ständig in Großraumbüros aufhielten oder Packer weiterhin in riesigen Logistikzentren schuften. „Wenn wir es schaffen, europaweit, solidarisch eine Weile zu verzichten, dann müssen wir in absehbarer Zeit nicht mehr auf unsere Lebensfreude verzichten“, sagt sie. Mit der jetzigen Halbherzigkeit „sehe ich kein Ende des Lockdowns, und das macht mir Angst“.

Sumburane gibt zu, dass der Aufruf „ZeroCovid“ ein utopisches Ziel formuliert und nur funktionieren könnte, wenn letztlich alle anderen Länder mitziehen oder, zum Beispiel in Form kostenloser Impfungen, mitgezogen werden. Sumburane kennt auch die Argumentation der Politiker. So hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst am 22. Januar erklärt, die Null-Covid-Strategie sei für Deutschland nicht geeignet. Das Land liege schließlich in der Mitte eines Kontinents und in der Mitte der Europäischen Union. Null Ansteckungen als dauerhafte Zielmarke könne in Deutschland gar nicht funktionieren. Sumburane und die anderen Unterzeichner des Aufrufes verweisen aber auf prominente Beispiele, dass „ZeroCovid“ eben doch nicht unmöglich sei.

Der Kontinent Australien hat Mitte Februar nur sechs Neuansteckungen vorzuweisen, Neuseeland und Vietnam haben gar keine. Auch die Insel Taiwan mit ihren rund 23 Millionen Einwohnern kann praktisch als virenfrei gelten. Nicht zuletzt ist der Ursprungsort China mit seinen harschen Maßnahmen ein Beispiel erfolgreicher Coronabekämpfung. Sich wie sie selbst sehnlichst ein Ende des Lockdowns zu wünschen und gleichzeitig Schließungen zu fordern, sei keineswegs widersprüchlich, sagt Sumburane.

Nur sensible Bereiche offen halten

„Natürlich gibt es Betriebe, Wasserwerke, Lebensmittelhandel, kritische Infrastruktur und das Gesundheitswesen, die wir auf keinen Fall schließen können“, sagt Sumburane. „Aber auch diese Sektoren profitieren davon, wenn insgesamt endlich sehr viel weniger Menschen unterwegs sind.“

Sie und das recht bunt-alternative Völkchen ihrer Mitunterzeichner, zu dem neben der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der Berliner Philosophieprofessorin Rahel Jaeggi und dem Schweizer Regisseur Matthias Huser zum Beispiel auch der Berliner „Klimagerechtigkeitsaktivist und Sexworker“ Tadzio Müller gehört, sind sich jedenfalls sicher, dass unser „Herz“ erst dann wieder „gefahrlos zu Wort kommen kann“, wenn wir jetzt dem Verstand folgen. Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen und Schulen müssten geschlossen und die Arbeitspflicht so lange ausgesetzt werden, bis das Zero-Covid-Ziel erreicht ist.

Von Rüdiger Braun