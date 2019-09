In diesem Potsdamer Zigarettenautomaten gibt es Kunst statt Kippen

Potsdam

Taiwan ist Lars Kaisers nächstes Ziel, doch nicht als Urlaubsort. Urlaub ist für ihn ein Fremdwort. Der 44-jährige Potsdamer hat die Kunstautomaten erfunden, die sich gerade weltweit verbreiten: Zigarrettenschachtelgroße Kleinkunst zieht man sich für „kleines Geld“ aus alten Zigarettenautomaten. Zwei bis vier Euro kostet die Schachtel, 2 x 5 x 8 Zentimeter Platz bietet diese „Galerie“.

Geringer Verdienst pro Schachtel

Mehr als 50 Cent verdient Kaiser nicht pro Exemplar. Nur die Masse rechtfertigt den Aufwand, Automaten umzubauen, aufzustellen, zu bestücken mit Ware, die er selbst verpackt – allnächtlich zwischen 22 und 1 Uhr. Dokumentationen laufen derweil auf dem Laptop-Bildschirm: „Ich kenne alle Dokus, die in Deutschland gelaufen sind die letzten Jahre.“

Mehrere tausend Schachteln füllt er jeden Monat, mindestens 100 Stück die Nacht. Schlaf bekommt er wenig. Denn er hat Familie: eine Frau, zwei Kinder, eine Katze – „das volle Programm“, sagt er und hofft, dass seine Idee geschäftlich auf die Kinder übergreift.

Den ersten Automaten schraubte er 2001 an eine Berliner Wand, knapp 200 sind es heute in Deutschland, einer in Österreich, einer in Neuseeland. In Holland hat er sieben Automaten (Tendenz: stark steigend!) und sogar eine eigene Website: Kunstautomaten.nl. Mit 20 „Geräten“ ist Potsdam die Stadt mit der größten Automatendichte. 1000 Automaten will er weltweit betreiben in zwei, drei Jahren.

Nun also Taiwan; derzeit baut er ausgediente Automaten um für den Inselstaat in Fernost. Vor allem die Münzprüfer, die meist nur D-Mark-Münzen kennen, seltener schon Euro, müssen so verändert werden, dass sie Taiwan-Dollars nehmen. Kaiser selbst wird, wenn es soweit ist, die Automaten hinbringen und aufhängen. Sie bieten dann Kunst aus Deutschland und Europa an, später stecken auch Miniaturen taiwanesischer Künstler in den Schachteln. Doch die werden erst nach Deutschland geflogen, damit Kaiser sie verpacken und zurück nach Taiwan schicken kann. „Ich mach’ das alles selbst“, sagt er: „Ich will wissen, wer was liefert und kenne jeden, der da mitmacht.“ Und es darf jeder mitmischen im „kleinsten Kunstraum der Welt“.

Anecken, aber nicht provozieren!

Kaiser liebt es, mit Kunst anzuecken, aber er lässt nicht alles passieren. Provokationen gibt es nicht, rechte politische Inhalte, geschlechtliche, weltanschauliche und religiöse Diffamierungen sind tabu.

Brücken schlagen will der Mann zwischen den Künstlern und den Kunden, die um Galerien und um die die Galerien sonst einen Bogen machen. So steckt in jeder Schachtel nicht nur ein Stückchen Kunst in Form von Grafiken, Gemälden, Collagen, Skulpturen und anderen Objekten, sondern immer auch ein langer, vielfach gefalteter Zettel mit Angaben zum Künstler: Wer ist er? Wo lebt er? Was macht er? Wie kann man ihn erreichen? „Die Künstler bekommen durch uns soviel Feedback zu ihren Werken wie nirgends sonst“, sagt Kaiser: „Lob, Kritik, Fragen.“

Galerien haben weniger Breitenwirkung

Die Werke werden so breit gestreut wie keine Galerie es kann, und manche Miniatur für wenig Geld hat schon zum Kauf von großer Kunst geführt, die unvergleichlich teurer ist. „Total viele Leute sammeln die Schachtelkunst inzwischen, stellen sie in kleine Regale“, berichtet Kaiser, der das aus den Käuferreaktionen weiß.

Für Kaiser steht der Gewinn nicht oben an; noch könnte er davon nicht leben. Aber er lernt über das Kleinstkunstformat zahlreiche Künstler kennen, denen er zuweilen auch den Weg nach Potsdam ebnet. Und die Automatenaufstellung ist in vielen Städten und Gemeinden ein großes Kunstereignis, eine Vernissage, zu dem die regionale Szene sich versammelt. In Köln etwa hängte er vor Kurzem einen auf, fuhr zur Vernissage und wieder heim. Auch, wenn ein Gerät kaputt geht, von allein oder mit Gewalt, fährt er hin und repariert das Ding. „Jedes Jahr“, sagt er, „sprengt irgendein Bekloppter einen Kasten auf.“

