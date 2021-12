Potsdamer Medizinethiker begrüßt Triage-Urteil vom Bundesverfassungsgericht

Potsdam

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Triage ist in Brandenburg auf ein überwiegend positives Echo gestoßen.

„Das Urteil spielt den Ball zurück an die Parlamente. Das begrüße ich ausdrücklich“, sagte Robert Ranisch, Medizinethiker an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg. Die Politik habe sich seit Pandemiebeginn um das Thema der Triage herumgedrückt. „Es war die ganze Zeit klar, dass wir uns diesem Thema widmen müssen. Wir haben nun mal begrenzte intensivmedizinische Ressourcen und die Situation ist prekär.“

Triage: Die Regelungen in Deutschland

Von einer Triage spricht man, wenn Mediziner bei einer großen Anzahl von Patienten die Behandlungen nach Dringlichkeit oder Grad der Verletzung sortieren. In Deutschland gibt es bisher keine bindenden Vorgaben. Fachgesellschaften wie die DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) veröffentlichten lediglich Richtlinien zur Orientierung.

Das Bundesverfassungsgericht forderte den Gesetzgeber nun auf, „unverzüglich geeignete Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen zu treffen“. Das Gericht gab damit der Beschwerde mehrerer Menschen mit Behinderung statt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) kündigte einen entsprechenden Gesetzentwurf an.

Stimmen aus dem Brandenburger Landtag

Der gesundheitspolitischen Sprecher der CDU im Landtag, Michael Schierack, bewertet die Karlsruher Entscheidung positiv: „Die Empfehlungen der DIVI sind medizinisch zwar nachzuvollziehen, aber eben rechtlich nicht verbindlich. Die Kläger haben zu Recht auf mögliche Risiken bei der Beurteilung hingewiesen, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten.“

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Björn Lüttmann (SPD) sagte, die Entscheidung erzeuge eine „hohe Erwartungshaltung an die Politik.“ Den Bundestag erwarte eine „extrem verantwortungsvolle Aufgabe“ – nämlich etwas gesetzlich zu regeln, was bislang „studierte Intensivmediziner“ praktisch getan hätten. Mit einer Neuregelung sei nicht vor dem Sommer zu rechnen.

Grundsätzlich sei es richtig, gesetzlich festzulegen, dass Menschen mit Behinderung in einer Notsituation nicht schlechter gestellt würden als andere Patienten. Der Gesetzgeber sollte laut Lüttmann nicht nur die Rechte Behinderter prüfen, sondern auch Regelungen für andere Personengruppen – etwa für schwer oder chronisch Erkrankte wie Krebs- oder Aids-Patienten. Diese Menschen hätten statistisch ebenfalls eine verminderte Lebenserwartung und drohten deshalb im Fall eines Behandlungsnotstands anders eingeschätzt zu werden.

Urteil löst das Dilemma der Triage nicht

Darüber hinaus müsste sichergestellt werden, dass die neuen Regeln die Arbeit der Ärzte nicht weiter verkomplizierten, so Lüttmann. „Man muss Ärzten mit einer langen klinischen Erfahrung vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen“, sagte er. Es sei nichts gewonnen, wenn die Klinikärzte im Fall einer akuten Überlastung der Intensivstationen erst komplizierte Regelwerke lesen müssten.

Medizinethiker Robert Ranisch kann die Sorgen der Beschwerdeführer verstehen. Allerdings sei das Urteil keine Lösung für das grundlegende Problem: „Wir werden aus dem Dilemma nicht herauskommen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, wen wir behandeln, wenn die intensivmedizinischen Ressourcen zu knapp werden.“

Den Ansatz der DIVI, klinische Erfolgsaussichten als entscheidendes Kriterium zu benennen, halte er für einen der besten in Europa. Dieser sei aus dem Anspruch entsprungen, gerade nicht systematisch nach Alter oder Behinderung zu diskriminieren, sondern andere Faktoren miteinzubeziehen. Jetzt liege es an der Politik, Fachgesellschaften wie die DIVI und Verbände von Menschen mit Behinderungen in die Debatte um den Gesetzesentwurf einzubeziehen.

Von Judith von Plato und Ulrich Wangemann