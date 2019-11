Potsdamer Molekularbiologe wird am meisten zitiert

Potsdam

Der Professor für Molekularbiologie an der Universität Potsdam und Leiter der Golmer Max-Planck-Forschungsgruppe „Signalnetzwerke in Pflanzen“, Bernd Müller-Röber, gehört zu den meistzitierten Forscher seines Fachgebietes. Die Webseite „Highly Cited Researches“ listet ihn unter der Kategorie „Pflanzen- und Tierwissenschaft“ als der am meisten von anderen zitierten Wissenschaftler auf.

Die Seite wird vom US-Unternehmen „Clarivate Analytics“ geführt und jährlich aktualisiert. Laut dem Unternehmen gehören die auf der Seite genannten Wissenschaftlern zu dem einen Prozent aller Wissenschaftler in diesem Jahr, deren Publikationen am meisten von anderen zitiert wurden. Dieses Jahr führt die Seite 6200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 21 Fachgebieten auf. Müller-Röber freut sich über die Aufnahme in die Liste. Sie zeige, „dass wir hier in Potsdam gute Arbeit machen und dass unsere Forschung auch international von großer Bedeutung ist“.

Von Rüdiger Braun