Potsdam

Warum liebt ein Informatiker wie Hasso Plattner den Impressionismus, also verwackelte Momente und Unschärfen? Was reizt einen IT-Spezialisten an verschwommenen Seerosen und flirrenden Heuhaufen? Die Auflösung der Bildoberflächen ist gering, Raster fehlen, Kontraste werden willkürlich gesetzt, Farben führen ihr Eigenleben.

Paul Signac: „Der Hafen bei Sonnenuntergang“, 1892. Quelle: Sammlung Hasso Plattner

Plattner begeistert „die Beteiligung des Betrachters über die malerische Bildsprache“, heißt es im Katalog zur neuen Dauerausstellung. Der sinnliche Duktus sei für ihn das wichtigste Kriterium beim Ankauf von Gemälden. 100 Gemälde des Impressionismus und Nachimpressionismus stellt er seiner Stiftung als Dauerleihgabe zur Verfügung. Am 5. September wird die Ausstellung eröffnet. Sie trägt den schlichten Titel „ Impressionismus - Die Sammlung Hasso Plattner“. Der Stifter möchte, dass alle „das Original erleben, die Begeisterung teilen“.

Barberini-Besucher vor einem Heuhaufen-Gemälde von Monet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aus nächster Nähe wirken die Gemälde, als seien auf der Leinwand Farbtupfer wie Pixel aus ihrem Raster gefallen. Doch aus der Ferne ergeben sie atmosphärische Landschaften, Gärten, Hafen- und Strandansichten. Die Maler des Impressionismus zeigen weniger, was sie sehen, sondern wie sie es sehen. Sie malen das Licht auf dem Wasser, nicht das Wasser selbst. Sie bilden nicht ab, sondern sie demonstrieren den Prozess der Wahrnehmung. Auguste Renoir malte seine „Verschattete Allee“ 1872 so verwaschen, dass der Betrachter das Gefühl beschleicht, er habe seine Brille vergessen. Trotzdem fügen sich die Farbtupfer nach ein paar Sekunden zu einem tiefen, sinnlichen Eindruck.

Verkannt im eigenen Land

Die Unschärfe ist zum Qualitätsmerkmal geworden. Das war nicht immer so. Im eigenen Land kamen die französischen Impressionisten zu Lebzeiten keineswegs gut an. Kunsthändler Durand-Ruel fürchtete eine Zeit lang, sich verspekuliert zu habe. „Ohne Amerika wäre ich verloren gewesen, ruiniert nach dem Erwerb so vieler Monets und Renoirs“. Erst der US-Kunstmarkt überzeugte das französische Bürgertum.

War der Impressionismus also gar nicht zwingend? Musste er sich nicht logisch aus dem Realismus eines Gustave Courbet entwickeln? Formal war die Unschärfe ein Aufstand gegen die Eindeutigkeit. Die Malerei hatte zusehends Konkurrenz bekommen, die Fotografie. Der Fotoapparat vermochte die Realität per Knopfdruck abzubilden. Daguerreotypien und Fotografien zeigten Menschen, Straßen und Landschaften, als ließe sich das Leben jederzeit anhalten.

Farbe, Bewegung, Tiefe

Die Malerei gerät auf einmal in Existenznot. Maler wie Nadar wechseln zur Fotografie, andere werden Karikaturisten wie Charles Daumier. Wer Maler bleibt, muss auf das neue Medium reagieren. Glücklicherweise hat die Fotografie zunächst noch viele Mängel. Die Menschen wirken starr, Häuser ertrinken im grellen Licht, Landschaften schrumpfen zur platten Scheibe. Es fehlt an Farbe, Bewegung und räumlicher Tiefe. Vor allem junge Maler beginnen mit ihrer eigenen Wahrnehmung zu experimentieren. Intuitiv testen sie ihr Sehvermögen und ringen um all das, was die Kamera noch nicht vermag: Farbe, Bewegung und Tiefe.

Zwei Augen, zwei Perspektiven

Zeitgleich experimentieren auch die Wissenschaftler in London, Berlin und Paris. Sie wollen begreifen, wie das menschliche Auge funktioniert. Mediziner sezieren Netzhäute, Sehnerven und Hirnzellen. Physiker entwickeln optische Instrumente. Londons Starprofessor William Wheatstone erfand ein Gerät, mit dem sich das menschliche Sehen imitieren lässt: das Stereoskop. Den Physiker quält die Frage: „Warum sehen wir mit zwei Augen nicht doppelt?“ Schon 1838 lieferte er die Antwort: „Weil wir mit dem Verstand sehen.“ Die These klang damals ungeheuerlich. Bis weit ins 20. Jahrhundert stritten sich Wissenschaftler aller Forschungsbereiche in Fachorganen und Tageszeitungen über die Rivalität der Augen. Doch solange sie keinem lebenden Menschen beim Sehen und Denken ins Gehirn schauen konnten, ohne ihn dabei umzubringen, blieben ihre Studien bloße Spekulation. Erst mit der Erfindung bildgebender Verfahren wie der Magnetresonanztomografie gelangen brauchbare Nachweise.

Camille Pissarro: „Raureif, eine junge Bäuerin macht Feuer“, 1888. Quelle: Sammlung Hasso Plattner

Tatsächlich konkurrieren die menschlichen Augen beim Sehen. Die Netzhäute ihrer Augäpfel empfangen zwei Bilder aus verschiedenen Perspektiven. Im Gehirn werden sie zu einem einzigen zusammengefügt. Wie das im Einzelnen geschieht, ist bis heute nicht völlig geklärt. Der Prozess ist zu komplex. Warum mischen sich Schwarz und Rot, aber nicht Blau und Gelb? Warum verschmelzen horizontale Linien, wenn sie dicht nebeneinander liegen, aber vertikale nie. Ganz unberechenbar sind Diagonalen. Mal liegen sie übereinander, mal brechen sie ab oder verschwinden. Paul Cézanne ist ihnen beim Malen besonders gründlich auf die Schliche gekommen und hat darüber sogar wissenschaftliche Aufsätze gelesen.

Claude Monet: „Villen in Bordighera“, 1884. Quelle: Sammlung Hasso Plattner

Für alle Impressionisten gilt: Sie haben all die Wechselwirkungen von Linien und Farben beim Malen durchaus wahrgenommen. Mit ihren Pinseln setzten sie Farbpunkte auf die Leinwand. Wenn wir diese heute betrachten, landen sie auf den Rezeptoren unserer Augen. Synapsen übertragen sie bis ins Gehirn, wo sie dechiffriert werden als Sinnesempfindungen – vielleicht vom Verstand.

Design Thinking

Hasso Plattner dürfte der Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft gefallen. Immerhin sammelt er nicht nur Gemälde, sondern unterhält auch zwei wissenschaftliche Institute in Potsdam. Sein Lieblingsdisziplin ist „Design Thinking“, ein interdisziplinärer Studiengang, der nach Lösungen sucht.

info Die Dauerausstellung beginnt am 5. September und ist täglich 10–19 Uhr (außer Dienstag) geöffnet. Der Ticketverkauf startet am 31. August. Tickets für den Museumsbesuch sind ausschließlich online und nur für bis zu 21 Tage im Voraus buchbar. Das gilt auch für Inhaber von Jahreskarten. Weitere Informationen und Tickets unter www.museum-barberini.de

Von Nathalie Wozniak